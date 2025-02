Wlej do pralki zamiast płynu do płukania i nastaw pranie. Twoje ubrania będą pachnieć perfumami przez długie dni. Sposób na pachnące pranie

Zapodaję 4 krople tego do marniejącego po zimie skrzydłokwiatu. Liście odzyskują młodzieńczy wigor i stają się wyraźnie silniejsze. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Wlej do pralki zamiast płynu do płukania i nastaw pranie. Twoje ubrania będą pachnieć perfumami

Piorąc ubrania w pralce, pragniemy nie tylko usunąć z nich plamy i zabrudzenia, ale także je odświeżyć i nadać im piękny zapach. To właśnie on kojarzy nam się z czystym praniem. W tym celu najczęściej stosujemy sklepowe płyny do płukania tkanin lub popularne ostatnio perfumy do prania. Jednak wiele osób w duchu ekologicznym wybiera domowe i bardziej naturalne sposoby na pachnące pranie. Warto przygotować ten ekologiczny płyn do płukania, który nie tylko nada tkaninom przepiękny zapach, ale także znakomicie je zmiękczy. Wystarczy, że wlejesz do przegrody na płyn do płukania w pralce pół szklanki octu i 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Oczywiście wsyp również do odpowiedniej przegrody w szufladzie proszek i nastaw pranie brudnych rzeczy. Po zakończeniu cyklu będą pięknie pachnieć niczym spryskane ulubionymi perfumami, a ten zapach utrzyma się przez długi czas.

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie

Innym sposobem na pachnące pranie jest wykorzystanie sody oczyszczonej. Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało wsyp do bębna kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia. Soda oczyszczona użyta do prania sprawi, że ubrania będą miękkie i miłe w dotyku. Można ją wymieszać z tradycyjnym proszkiem w przegrodzie lub dodać bezpośrednio do bębna wraz z brudnymi rzeczami.

Co zrobić, aby pranie pachniało?

Po pierwsze pamiętaj o tym, aby po zakończeniu programu, od razu wyciągnąć i rozwiesić pranie. Oczywiście kluczem do pachnącego świeżością prania jest czysta pralka. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby usunąć z niej resztki detergentów i brudu. W tym celu można wykorzystać płyn do czyszczenia pralek lub kapsułkę do zmywarki. Nastaw program prania na temperaturę co najmniej 70 stopni. Pamiętaj też o regularnym myciu dozownika na proszek i płyn oraz czyszczenia filtrów.

