Od kiedy zaczełam podlewać sansewierię tym stała się zielona i gęsta, że aż sąsiadki zadroszczą. Sansewieria wypuszcza nowe liście i cały czas rośnie

W 30 minut przygotujesz najlepszą odżywkę do sansewierii. Będzie po niej ciągle wypuszczać nowe liście

Dla wielu osób sansewieria to idealny kwiat doniczkowy do mieszkania. Nie jet bardzo wymagająca, a jej pielęgnacja ogranicza się praktycznie do podlewania oraz odpowiedniego stanowiska. Sansewieria jest odporna na czasowe przestoje w dostępie do wody, a także dobrze znosi zmiany pogodowe. Nazywana także wężownicą lub językiem teściowej dawniej była popularnym kwiatem doniczkowym w biurach. Dzisiaj coraz chętniej wybierana jest do domów. Wiele osób ceni ją sobie przede wszystkim z uwagi na jej właściwości oczyszczające powietrze. Sansewieria rewelacyjnie redukuje szkodliwe związki w powietrza. Specjaliści wskazują, że to świetna roślina dla mieszkańców dużych miast, gdzie jakość powietrza nie jest najlepsza.

Pielęgnacja sansewierii jest bardzo prosta i ogranicza się do podstawowych zabiegów. Zimą wężownicę należy podlewać mniej więcej raz w miesiącu. Najlepiej jest kontrolować poziom wyschnięcia podłoża i dodawać wody, gdy ziemia w doniczka robi się całkowicie sucha. Sansewiera lepiej znosi czasowe przestoje w podlewaniu niż za dużą ilość wody, która może skutkować gniciem korzeni.

Doniczkę z sansewierią najlepiej postawić w miejscu, gdzie nie ma przeciągów, a temperatura jest stała. Roślina ta do wzrostu potrzebuje rozproszonego światła słonecznego. Należy uważać na bezpośrednio padające promienie słoneczne, które mogą poparzyć liście.

Jak odżywiać sansewierię zimą?

Sansewierię możesz nawozić przez cały rok. Najlepiej sięgnąć po domowe odżywki, które zawierają wiele cennych witamin i mikroelementów. Eksperci najczęściej polecają domowy nawóz z buraków. Warzywo zawiera między innymi potas, fosfor, wapń, a także magnez. Składniki te są niezbędne dla prawidłowej kondycji roślin. Stymulują procesy ochronne, a także wspierają rozrost i budowę tkanek.

Przygotowanie odżywki z buraków jest banalnie proste. Do garnka wrzuć obierki z 2 średniej wielkości buraków. Zalej je 1 litrem wody i gotuj na niewielkim ogniu przez około 30 minut. Po tym czasie zestaw garnek z ognia i gdy mieszanka ostygnie odcedź i rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:3. Tak przygotowanym wywarem podlewaj sansewierię raz w miesiącu. Roślina bardzo szybko zareaguje na odżywkę. Będzie lepiej rosła i wypuści nowe liście.