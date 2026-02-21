W marcu zakop to pod krzewami hortensji, a latem kwiatów będzie więcej niż dasz radę zliczyć. Działa jak nawóz, a nie trzeba rozrabiać z wodą. Pielęgnacja hortensji na kwitnienie

Wiosna to kluczowy czas dla hortensji – usuń zimowe okrycia i przygotuj się na intensywne kwitnienie.

Zadbaj o odpowiednie nawożenie, stosując nawozy wieloskładnikowe bogate w azot, fosfor i potas.

Odkryj domowe sposoby na wzmocnienie hortensji, które zapewnią im bujny wzrost i obfite kwiaty.

Sprawdź, jak prosta sztuczka z bananami może sprawić, że Twoje hortensje rozkwitną jak nigdy dotąd!

Kiedy rozpocząć wiosenną pielęgnację hortensji?

Początek wiosny to czas na wybudzanie krzewów. Większość odmian hortensji kwitnie od czerwca do wczesnej jesieni. Oznacza to, że początek wiosny jest dla nich czasem regeneracji oraz wypuszczania liści i zawiązywania pąków. Od zabiegów wykonanych o tej porze roku roku zależy czas i intensywność kwitnienia.

Pierwszym zabiegiem pielęgnacyjny, który rozpoczyna proces przygotowań do sezonu jest zdejmowanie zimowych okryć z hortensji. Nie powinno się trzymać okryć zbyt długo. Wiosenne słońce i dodatnie temperatury mogą "zagotować" krzewy. W okryciach zacznie pojawić się nadmierna wilgoć, a co za tym idzie mogą rozwijać się groźne grzyby, które zainfekują hortensje. Ogrodnicy wskazują, że zimowe okrycia należy zdejmować mniej więcej w połowie marca (jeżeli pogoda na to pozwala). W przypadku, gdy pogoda się bardzo zmieni i wróci zimowa aura należy okrycia zamontować ponownie.

Gdy krzewy są już wolne od zimowych okryć zaczyna się sezon nawożenia. Wczesną wiosną zaleca się stosowanie bogatych nawozów wieloskładnikowy. Powinny zawierać one azot, fosfor i potas. Wszystkie te pierwiastki odpowiadają za procesy wypuszczania liści oraz kwitnienia. Azot stymuluje i utrzymuje procesy kwitnienia na bardziej obfitym poziomie. Nawozy z azotem należy stosować maksymalnie do późnego lata. Potas i fosfor wzmacniają krzewy i pozytywnie wpływają na układ korzeniowy i łodygowy.

Wczesną wiosną zakop to w ogrodzie, a hortensje rozkwitną dwa razy bardziej bujnie

Do nawożenia hortensji możesz sięgnąć po domowe odżywki. Podczas pierwszego nawożenia w sezonie rewelacyjnie sprawdzi się kompost, fusy z kawy, a także skórki pomarańczy. Hortensje lubią lekko kwaśne podłoże i wszystkie nawozy zakwaszające będą przydatne. Nieco mniej znanym sposobem stymulowania hortensji jest zakopanie wokół krzewy skórek po bananach. Zawierają one potas, fosfor oraz azot, które stopniowo uwalniają do gleby. Dzięki temu hortensje mają regularny dostęp do potrzebnych im substancji odżywczych. Zakopane skórki po bananach nie zastąpią klasycznego nawożenia, ale je wzmocnią i sprawią, że hortensje będą lepiej rosły. Wystarczy 1 skórka po bananie na 1 krzew hortensji. Możesz także wcześniej wysuszyć skórki po banach i zmielić w mikserze. Tak przygotowany proszek możesz wymieszać z ziemią wokół krzewów lub dodać do kompostu.