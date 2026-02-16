Gdy nadejdą roztopy koniecznie zrób to z hortensjami w ogrodzie. Zabieg, po którym hortensje rozkwitną niczym w azjatyckim gaju

Hortensje to piękne królowe ogrodów, które wymagają odpowiedniego nawożenia, by bujnie kwitnąć od wiosny do jesieni.

Odkryj sprawdzony, domowy nawóz ze skórek bananów i sody oczyszczonej, który wzmocni Twoje krzewy.

Zadbaj o hortensje już wczesną wiosną, a odwdzięczą się spektakularnym kwitnieniem. Sprawdź, jak to zrobić!

Domowy nawóz do hortensji, który wspiera kwitnienie. Zrób to na wiosna, a kwiaty będą piękne

Hortensje do prawdziwe królowe polskich ogrodów. Świetnie radzą sobie w polskich klimacie i zdobią pięknymi kwiatami. Hortensje kwitną od wiosny aż po późną jesień. Co ważne, nie są trudne w pielęgnacji i często może się wydawać, że hortensje "rosną same". Warto jednak wiedzieć, że aby krzew rokrocznie obsypywał bujnymi kwiatami należy go odpowiednio nawozić. W przypadku hortensji nawożenie powinno rozpocząć się wczesną wiosną. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem na nawożenie hortensji jest marzec lub początek kwietnia. W tym czasie temperatury zazwyczaj są już sprzyjające i nie odnotowuje się nocnych przymrozków. Pierwsze nawożenie w roku hortensji wzmacnia roślinę i przygotowuje ją do okresu wegetacji. W tym terminie warto sięgnąć po nawozy bogate w azot. Składnik ten wydłuża i poprawia procesy kwitnienia. Jak zrobić domowy nawóz do hortensji? Skórki po bananach pokrój na mniejsze kawałki i obficie zasyp sodą oczyszczoną. Taką mieszankę odstaw na kilkadziesiąt minut i porządnie zmiksuj. Powstałą masę zalej litrem wody i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie nawóz do hortensji jest gotowy. Dodawaj go do wody i raz w tygodniu podlewaj nim hortensję.

Jak przygotować hortensje do wiosny? Kiedy zdejmować zimowe okrycia krzewów?

Krzewy hortensji nie lubią mrozów. Zawsze na zimę powinno się je okryć agrowłókniną. To specjalistyczny materiał wykonany z włókien polipropylenowych o nieregularnej, splątanej strukturze z odciśniętymi rowkami. Agrowłóknina powinna być w białym kolorze, dzięki czemu lepiej odbija światło i zapobiega przegrzewaniu się roślin. Hortensja bukietowa dobrze znosi ujemne temperatury i nie wymaga dodatkowego ocieplenia. Ważnym terminem w przygotowaniu hortensji do wiosny jest właściwe zdjęcie agrowłókniny. Im szybciej to zrobimy, tym roślina szybciej będzie mogła przygotować się do okresu wegetacji. Okrycia z krzewów należy zdejmować tylko wtedy, gdy pogoda na to pozwala. Temperatury powinny być już stale dodatnie, a nocami nie powinno odnotowywać się już przymrozków. Może być tak, że po zdjęciu agrowłókniny pogoda nagle się zmieni i trzeba będzie ją ponownie założyć. Przyjęło się, że najlepszym terminem na zdejmowanie zimowych okryć roślin jest marzec. Wtedy zazwyczaj temperatury stają się sprzyjające i pojawia się także więcej słońca. Jeżeli przez około dwa tygodnie po zdjęciu zimowych okryć temperatura się nie zmienia to możesz zacząć nawożenie hortensji.

Zrób to na początku wiosny. Ważny zabieg pielęgnacyjny do hortensji

Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym hortensji, obok nawożenia, jest przycinanie. W przypadku krzewów hortensji przycinanie powinno odbywać się wiosną. Według ekspertów najlepszym terminem na przeprowadzenie tego zabiegu jest marzec lub kwiecień. Jesienne cięcie hortensji może usunąć kwiatostany i sprawić, że krzew nie zakwitnie w następnym sezonie.

Jak przycinać hortensje na wiosnę?

Należy to robić bardzo ostrożnie i uważać, by nie obciąć łodyg z zawiązanymi pąki. Przycinanie hortensji na wiosnę sprawia, że roślina się zagęszcza i lepiej rośnie. Podczas przycinania usuń wszystkie słabe pędy. Jeżeli chcesz, by Twoja hortensja była gęsta, to wykonuj cięcia nisko. Z kolei, jeżeli wolisz, by miała ona formę pienną, to wtedy przeprowadzaj cięcie pędów na wysokości, na której chcesz formować koronę rośliny.