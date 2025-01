Zrób to, a uratujesz marniejącego storczyka. Zamiast podlewać ziemię w doniczce musisz wykonać to prawidłowo. Zimowa pielęgnacja marniejącego storczyka

Wsyp do słoiczka i postaw w łazience, a przepiękny zapach rozniesie się po pomieszczeniu. To otulająca kąpiel aromatu. Naturalny zapach do łazienki

Jak podlewać marniejącego storczyka? Nigdy nie rób tego w ten sposób

Storczyki to przepięknie, długoletnie kwiaty doniczkowe, które świetnie sprawdzają się w polskich domach. Choć naturalnie pochodzą z Azji to na polskich parapetach radzą się równie dobrze. Niektóre odmiany storczyków kwitną przez cały rok, a inne zachwycają bujnym kwiatostanem przez wiele lat. Orchidee uchodzą za najlepsze kwiaty doniczkowe wręczane na prezent. Są stosunkowo łatwe w uprawie. Wymagają regularnego podlewania oraz nawożenia w sezonie wegetacji. Bywa, że zimą jest dla storczyka trudnym okresem i kwiaty zaczynają marnieć. Często usychają, a liście stają się żółte. W takim przypadku głównym winowajcą najczęściej jest suche powietrze. Nagrzane kaloryfery w sezonie grzewczym przesuszają powietrze w pomieszczeniach, co ma negatywny wpływ na kwiaty. Choć zimą storczyki można podlewać nieco rzadziej to nie można doprowadzić do przesuszenia ziemi. Najlepiej jest je nawadniać mniej więcej raz w tygodniu. Jeżeli jednak doszło do przesuszenia, to w takim przypadku ogrodnicy nie rekomendują podlewania ziemi w doniczce. O wiele lepszym pomysłem będzie wstawienie doniczki (bez podstawki) do miski z wodą na około 20 minut. Dzięki temu korzenie lepiej i szybciej wchłoną wodę. Unikniesz w ten sposób również ryzyka przelania i gnicia korzeni. Jest to bezpieczna metoda na podlewanie marniejącego storczyka. Pamiętaj, by podlewania roślin używać miękkiej, odstanej wody.

Jak pielęgnować storczyka zimą, aby pięknie kwitł?

W przypadku storczyków bardzo ważne jest uniknięcie przesuszenia. Dotyczy to nie tylko podlewania, ale również regularnego zraszania rośliny. Raz w tygodniu wstaw kwiat do wanny lub do zlewu i obficie spryskaj go wodą. Storczyki pochodzą z wilgotnego klimatu i suche powietrze im szkodzi. Niektórzy wskazują, że w sezonie zimowym możesz także włożyć kilka kostek lodu do doniczkowe że storczykiem. Lód będzie się stopniowo roztapiał dostarczając roślinie potrzebna ilość wody. Niska temperatura nie powinna wpływać na kondycję storczyka. Według badań metodą ta jest bezpieczna u skuteczna

