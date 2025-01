Wsypuję pół łyżeczki tego do konewki i raz w tygodniu podlewam skrzydłokwiat. Marniejąca roślina wypuszcza nowe liście i rośnie jak szalona. Podlewania skrzydłokwiatu

Dodaj do konewki i podlewaj tym skrzydłokwiat. Sposób na marniejącą roślinę

Skrzydłokwiat naturalnie pochodzi z bagnistych obszarów Ameryki Środkowej. Kwitnie też w Azji oraz Oceanii. Roślina ta najczęściej porasta dolne parte lasu, gdzie dociera niewielkie, rozproszone światło. Skrzydłokwiat jako kwiat doniczkowy jest ceniony przede wszystkim za swoje właściwości oczyszczające powietrze. To jedna z roślin najlepiej filtrująca powietrze. Absorbuje wiele rodzajów zanieczyszczeń, w tym głównie alkohole, benzen i formaldehyd i oczyszcza powietrze ze smogu. Dodatkowo skrzydłokwiat nie jest trudny w pielęgnacji. Wymaga regularnego podlewania oraz nawożenia. Stosowane odżywki dostarczają mu potrzebne subletalnej odżywcze, które wspomagają procesy wzrostu oraz kwitnienia, a także chronią przed chorobami i szkodnikami. Podlewanie jest ważne z oczywistych względów. Nawadnia roślinę i sprawia, że dobrze rośnie. Woda do podlewania skrzydłokwiatu powinna być miękka i odstana. Świeża woda z kranu może zawierać związki mineralne odpowiedzialne na powstawanie kamienia i nie jest ona wskazana do podlewania roślin doniczkowych. Świetnym sposobem jest dodanie do wody 0,5 łyżeczki kwasku cytrynowego. Ten sposób zakwasisz wodę, a skrzydłokwiat to bardzo lubi. Wspomaga to procesy wzrostu oraz kwitnienia rośliny.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat zimą?

Wiele roślin doniczkowych marnieje zimą. Jedną z głównych przyczyn jest suche powietrze. Nagrzane grzejniki wysuszają powietrze, co wpływa na kondycje kwiatów. Szczególnie rośliny pochodzące z wilgotnych terenów źle znoszą suche powietrze. Skrzydłokwiat, zamiokulkas, oraz storczyk muszą być regularnie zraszane wodą. Dzięki temu ich liście oraz łodygi zachowają odpowiedni poziom wilgotności. Zimą unikaj stawiania doniczek z kwiatami w pobliżu grzejników. Zadbaj o prawidłowym poziom nawilżenia powietrza. Sprawdzi się do tego elektryczny nawilżacz lub domowe sposoby, takie jak rozwieszanie mokrych ręczników w pomieszczeniu. Suche powietrze nie tylko źle wpływa na kwiaty doniczkowe ale może powodować podrażnienia oraz przesuszenia błon śluzowych u ludzi.