Wojna handlowa w Zakopanem! Poszło o zakaz sprzedaży popularnej maskotki

Na Krupówkach w Zakopanem wrze! Spór dotyczy zakazu sprzedaży pamiątek wyprodukowanych poza regionem oraz zakazu wystawiania towarów poza obręb straganów. Kupcy skierowali sprawę do sądu, zarzucając władzom Zakopanego ograniczanie swobody działalności gospodarczej. Czy turyści będą musieli pożegnać się z magnesami z Chin i pamiątkami niezwiązanymi z Podhalem?

Ograniczenia w handlu na Krupówkach wynikają z przepisów o tzw. parku kulturowym, którego celem jest ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jednak kupcy uważają, że zgodnie z zasadami wolnego rynku to turyści powinni decydować, co chcą kupować.

– Jeżeli ktoś chce na pamiątkę kapibarę, a nie owieczkę czy niedźwiadka, to sobie kupi. Nie można urzędowo przymuszać konsumentów do kupowania określonych rzeczy. Mamy piękne pamiątki od naszych twórców, ale turyści chcą mieć wybór – tłumaczy Bartłomiej, sprzedawca z jednego ze straganów na Krupówkach.

Pamiątki z Chin zakazane? Handlarze walczą o swoje

Przedsiębiorcy podkreślają, że w dzisiejszych czasach trudno o tradycyjne rękodzieło, a turyści często szukają tańszych pamiątek.

– Teraz trzeba się posiłkować producentami z Chin. Stamtąd sprowadzane są nawet ciupagi czy owieczki z napisem Zakopane. Rękodzieło u nas jest, ale kosztuje więcej, turyści szukają tanich pamiątek. Magnes z Giewontem za 5 zł? Proszę bardzo. Dla wielu to atrakcyjna pamiątka, choćby był z Chin – mówi Krystian, inny handlarz.

Kupcy podkreślają, że prowadzą legalną działalność, płacą podatki i dzierżawy, a nowe przepisy i restrykcje, jak zakaz eksponowania towarów na zewnątrz stoisk, znacząco utrudniają im pracę.

– Jak zamkniemy się w budach, to do nas nikt nie przyjdzie – dodaje w rozmowie z PAP inna handlująca na deptaku.

Urząd Miasta Zakopane tłumaczy: Chronimy lokalną kulturę

Urząd Miasta Zakopane tłumaczy, że celem utworzenia parku kulturowego w obrębie Krupówek jest ochrona krajobrazu oraz promocja kultury regionu. Zgodnie z obowiązującą uchwałą, dopuszcza się jedynie sprzedaż wyrobów i usług związanych z historią, tradycją i kulturą Podhala i to wyłącznie z odpowiednio zaprojektowanych stoisk.

Szef zakopiańskiej straży miejskiej Leszek Golonka, która kontroluje m.in. stragany na Krupówkach, podkreśla, że przepisy są jasne, a wszyscy sprzedawcy zostali wcześniej poinformowani o zasadach.

– Każdy towar musi znajdować się w obrębie straganu. Tymczasem handlujący często wystawiają swój asortyment na zewnętrznych ściankach, co jest niezgodne z przepisami. Gabaryty stoisk są dokładnie opisane w uchwale i generalnie większość handlujących się do nich stosuje – powiedział szef zakopiańskiej straży miejskiej.

Według niego, sprzedawane towary powinny stanowić lokalne rękodzieło.

– Nie może to być tak zwana chińszczyzna. Przed pierwszymi kontrolami wręczaliśmy ulotki z wymaganiami uchwały i wtedy jeszcze ograniczaliśmy się do pouczeń. Niestety nie wszyscy chcieli się podporządkować. Do tej pory skierowaliśmy siedem wniosków do sądu o ukaranie i wystawiliśmy kilka mandatów – dodał komendant, który zapowiada regularne kontrole.

W ramach promowania lokalnej tożsamości, zakopiański magistrat rozstrzygnął niedawno konkurs na nową maskotkę Zakopanego – "Zakopiańskiego Białego Misia".

– Miś – symbol Zakopanego to więcej niż tylko konkurs. To podróż przez historię i kulturę regionu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Nowy pluszak, inspirowany kultowym Białym Misiem z Krupówek, ma niebawem trafić do sprzedaży i stać się jednym z głównych symboli promocyjnych miasta.

