Nie żyje ceniony ksiądz. Zginął tuż przed świętami w tragicznych okolicznościach

We wtorkowe popołudnie (23 grudnia), tuż przed godziną 17, doszło do tragicznego wypadku drogowego. W wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką śmierć na miejscu poniósł emerytowany ksiądz Józef Kasperkiewicz, były proboszcz parafii w Izdebkach i duchowny od lat związany z Rymanowem. Policja bada dokładne przyczyny zdarzenia, nie wykluczając, że mogło ono mieć związek z nagłymi problemami zdrowotnymi kierowcy.

Do wypadku doszło we wtorek (23 grudnia) tuż przed godziną 17. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Mężczyzna kierujący tirem nie odniósł poważnych obrażeń.

Emerytowany ksiądz Józef Kasperkiewicz zginął w tragicznym wypadku

Jak później się okazało, w wypadku zginął ks. Józef Kasperkiewicz, były proboszcz parafii Izdebki, a obecnie emerytowany duchowny posługujący w Rymanowie. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku, biorąc pod uwagę również możliwość, że zjazd na przeciwny pas mógł być spowodowany problemami zdrowotnymi kierowcy osobówki.

Życie i posługa księdza Józefa Kasperkiewicza

Ksiądz Józef Kasperkiewicz urodził się w 1954 roku w Rymanowie. W 1973 roku wstąpił do seminarium duchownego, a w 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Niebylcu i Przemyślu. W 1990 roku, po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, został proboszczem w parafii w Izdebkach.

Parafia Izdebki opublikowała wzruszający komunikat na swojej stronie internetowej:

Ksiądz Józef zginął w wypadku drogowym. Do tragicznego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło we wtorek, 23 grudnia br., w przeddzień Wigilii, w Rymanowie. Tę smutną wiadomość przyjmujemy w duchu wiary, ufając słowom Chrystusa, że śmierć nie jest końcem, lecz bramą prowadzącą do życia wiecznego. W obliczu odejścia ks. Józefa kierujemy nasze myśli ku Bogu, który jest Miłością i Miłosierdziem, i z pokorą prosimy, aby przyjął Jego duszę do swojej chwały. Wspominając ks. Józefa, dziękujemy za wszelkie dobro, które pozostawił w sercach ludzi, którym służył. Ufamy, że jego kapłańska posługa, pełna oddania i troski o drugiego człowieka, stanie się świadectwem, które będzie owocować także teraz − gdy patrzymy na jego życie z perspektywy wieczności. Polecamy śp. ks. Józefa modlitwie, prosząc, aby Bóg wynagrodził Mu wszelkie dobro, które pozostawił wśród nas swoją posługą i obecnością. Niech modlitwa stanie się wyrazem naszej wdzięczności, pamięci i nadziei.

Parafia Izdebki wyraziła wdzięczność za wszelkie dobro, które ksiądz Józef pozostawił w sercach ludzi, którym służył, oraz nadzieję, że jego kapłańska posługa będzie owocować również w wieczności.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
