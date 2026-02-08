Gdańsk sześć razy większy od jednej z najsłynniejszych europejskich stolic. Te liczby szokują!

Stolica polskiego Pomorza deklasuje stolicę Francji powierzchnią i przestrzenią!

Choć Paryż jest symbolem luksusu, kultury i nieprzemijającego piękna oraz przyciąga turystów z całego świata swoimi krajobrazami, eleganckimi kawiarniami i niezliczonymi atrakcjami, pod względem powierzchni wcale nie należy do największych metropolii. W samym Gdańsku zmieściłoby się nie dwa czy trzy, ale aż sześć Paryżów!

Stolica Trójmiasta zajmuje powierzchnię aż 683 km² i należy do największych miast w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że do tej wielkości wliczany jest również obszar morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. Sam obszar lądowy Gdańska obejmuje około 258 km², czyli znacznie mniej. To nadal ponad dwa razy więcej niż powierzchnia Paryża. Stolica Francji liczy sobie 105,4 km².

Co ciekawe, choć Gdańsk (biorąc pod uwagę wyłącznie obszar lądowy) jest około dwa i pół razy większy, jest jednocześnie znacznie mniej przeludniony. Według danych na 30 czerwca 2025 r. opublikowanych przez oficjalny portal miasta, liczba mieszkańców Gdańska wynosi 488 651 osób. Szacuje się natomiast, że Paryż (centrum administracyjne) liczy około 2,05–2,1 mln mieszkańców (stan na 2025 rok). To ponad cztery razy więcej niż stolica Pomorskiego.

Francuska stolica w kryzysie. Młode rodziny uciekają z Paryża. Dlaczego?

Mimo ogromnej popularności wśród turystów z całego świata, europejska metropolia od lat traci mieszkańców. Szacuje się, że w ciągu ostatnich jedenastu lat stolica Francji straciła ponad 136 tysięcy osób. Dane Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) pokazują, że liczba pustostanów wzrosła z 11 procent w 2011 roku do 19 procent w 2020 roku, a w niektórych dzielnicach — takich jak 5. arrondissement — niezamieszkana pozostaje nawet ponad jedna czwarta lokali.

Dodatkowo niewielkie mieszkania w ścisłym centrum, choć atrakcyjne dla studentów i młodych pracowników, coraz częściej okazują się zbyt małe do życia dla rodzin. Dodatkowo paryska populacja wyraźnie się starzeje, a młode rodziny coraz częściej decydują się na przeprowadzkę poza stolicę w poszukiwaniu lepszych warunków do życia.

Warszawa w tyle. Gdańsk staje się liderem rynku nieruchomości

Tymczasem Gdańsk wyrasta na krajowego lidera rynku nieruchomości, skutecznie przyciągając zarówno inwestorów, jak i nowych mieszkańców. Według danych GUS w latach 2019–2023 średnia liczba transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości wyniosła tu 19 na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Warszawie wskaźnik ten sięgał jedynie 12.

Na atrakcyjność życia w Gdańsku wpływa wiele czynników — od położenia nad Zatoką i dostępu do czystego powietrza, po rosnącą popularność nadmorskiego stylu życia. Miasto wyróżnia się także jedną z najlepszych sytuacji demograficznych w Polsce: zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji wypadają tu znacznie korzystniej niż w wielu innych regionach kraju, co jest m.in. efektem dużej popularności Gdańska.

