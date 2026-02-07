Thriller w końcówce! Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Arka - Legia

Arka Gdynia - Legia Warszawa 2:2 (1:0) (Marcjanik 25', Rusyn 61' - Colak 90', 90+4')

Arka Gdynia: Węglarz - Marcjanik, Szota, Gojny, Navarro - Nguiamba, Jakubczyk (Oliveira 82'), Gaprindaszwili (66' Kocyła), Kerk (82' Perea) - Rusyn (Szysz 71'), Espiau (Gutkovskis 66').

Legia Warszawa: Tobiasz - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Krasniqi, Kapustka (W. Urbański 69'), Szymański, Reca (Wszołek 46' (Kovacik 62')) - Biczachczjan (Żewłakow 61'), K. Urbański (Colak 74') Rajović

Sędzia: Wojciech Myć

20. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Mecz pod napięciem w Gdyni

Ekipa Arki Gdyni dopiero w tę sobotę rozpoczynała rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy. 8 dni wcześniej na przeszkodzie stanęła... awaria oświetlenia w Radomiu. Legia swój mecz z Koroną rozegrała planowo, ale chciałaby o nim jak najszybciej zapomnieć. Drużynę Marka Papszuna załatwił Mariusz Stępiński z Korony Kielce, który przy Łazienkowskiej zanotował dwa gole. Stołeczny zespół ugrzązł w strefie spadkowej. Kibice wspierają nowego trenera i mają nadzieję, że jest osobą, która zażegna kryzys. "Wojskowi" mieli w Gdyni konkretne zadanie - pokazać, że obrali właściwy kierunek.

Tuż przed startem meczu w składzie gospodarzy doszło do niewymuszonej zmiany. Nazarij Rusyn wskoczył w miejsce Vladislavsa Gutkovskisa. Pierwsze fragmenty spotkania nie rozpieszczały kibiców. Oba zespoły miały problemy ze stwarzaniem sobie klarownych sytuacji. W 28. minucie stadion w Gdyni oszalał z radości. Rzut rożny wykonywał Sebastian Kerk, Michał Marcjanik uprzedził Kacpra Tobiasza i zrobiło się 1:0! Po stracie bramki nie odnotowaliśmy nawałnicy Legii. Próbowali Urbański i Kapustka, ale bez powodzenia. Do szatni w lepszych humorach schodzili "Arkowcy".

Na drugą połowę nie wyszedł Arkadiusz Reca, którego zmienił Paweł Wszołek. W 53. minucie Biczachczjan miał kapitalną okazję, ale zatrzymał go Damian Węglarz. Chwilę później próbował Krasniqi, ale jego strzał po rykoszecie minął bramkę. Na próby Legii Arka odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób. Po fatalnej stracie Krasniqiego, Kerk zagrał do Rusyna, ten pomknął na bramkę i nie dał szans Tobiaszowi.

Legia długo biła głową w mur. Kluczowa była jednak zmiana z 74. minuty. Antonio Colak wszedł za Urbańskiego i został bohaterem. W 90. minucie wykorzystał dośrodkowanie Krasniqiego. W doliczonym czasie gry ten sam duet sprawił, że na tablicy wyników pojawił się wynik 2:2.

Arka może żałować straconej szansy. W starciu ucznia z mistrzem dlugo zanosiło się na triumf tego pierwszego. Ostatecznie beniaminek podzielił się punktami z pogrążoną w kryzysie Legia.

