Zabytkowy kościół zalany hektolitrami wody. Straty są ogromne

Woda po kostki, zniszczenia na ponad dwóch tysiącach metrów

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 lutego. Jak informuje TVP3 Katowice, awaria doprowadziła do zalania niemal całej powierzchni kościoła — ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Woda miejscami sięgała 10 centymetrów, a w niektórych częściach - jak z kolei relacjonuje RMF FM - „sięgała już do wysokości łydek”.

Z pękniętej rury systemu przeciwpożarowego woda mogła płynąć przez wiele godzin. Spływała po ścianach, niszcząc tynki, posadzki i drewniane elementy wyposażenia. Największym zagrożeniem pozostaje wilgoć, która wniknęła głęboko w mury.

Strażacy wypompowują wodę, mieszkańcy biegli z wiadrami

Na miejscu od rana pracowali strażacy, którzy przez wiele godzin wypompowywali wodę. Równocześnie — jak opisuje TVP3 Katowice — zaczęli pojawiać się mieszkańcy, którzy przychodzili z tym, co mieli pod ręką: wiadrami, mopami, ręcznikami papierowymi.

Parafia zaapelowała o pomoc także w mediach społecznościowych. Organista, Kamil Capała opublikował na Facebooku rolkę, w której apelował o przynoszenie wiader, mopów, ręczników papierowych. "Każda para rąk do pomocy jest mile widziana” — mówił organista.

Nowa instalacja, poważna awaria

Według wstępnych ustaleń, przyczyną była awaria instalacji przeciwpożarowej zamontowanej zaledwie kilka miesięcy temu. Z pękniętej rury woda lała się nieprzerwanie przez wiele godzin, zanim ktokolwiek zauważył problem.

Straty dopiero są szacowane, jednak wiadomo już, że są wymierne. Elektrycy pracują nad przywróceniem zasilania, by jak najszybciej uruchomić osuszacze i zatrzymać postępujące niszczenie wnętrza.

Kościół otwarty mimo zniszczeń

Mimo poważnej awarii, jak podkreśla TVP3 Katowice, kościół pozostaje otwarty, a nabożeństwa odbywają się zgodnie z planem. Parafia zapowiada jednak, że czeka ją długie i kosztowne osuszanie oraz remont.

Zbiórka na naprawę szkód

Parafia uruchomiła internetową zbiórkę na naprawę szkód spowodowanych awarią.

"Prosimy – pomóżcie nam przywrócić to miejsce do życia, aby znów mogło służyć ludziom i Bogu. Z całego serca dziękujemy za każdą okazana dobroć"

- czytamy w opisie zbiórki na portalu zrzutka.pl.

Zabytkowa świątynia z bogatą historią

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedna z najważniejszych świątyń Mysłowic. Zbudowany pod koniec XIX wieku, konsekrowany w 1899 roku, powstał jako odpowiedź na dynamiczny rozwój miasta i potrzeby rosnącej społeczności robotniczej. Charakterystyczna neogotycka bryła, wysoka wieża i bogate wnętrza od ponad wieku stanowią ważny punkt na mapie miasta. To właśnie ten historyczny obiekt ucierpiał w wyniku nagłej awarii.

