Aneta Zając od lat jest jedną z najbardziej lubianych aktorek w polskim show-biznesie. Choć fani śledzą jej życie zawodowe w serialach i na scenie, prywatnie Zając była ostatnio dość skryta. W rozmowie z "Poradnikiem domowym" wyznała jednak, że wiosna to dla niej czas nowych możliwości - również w sferze sercowej.

Zobacz też: Szokujące zmiany w "Pierwszej miłości". Paweł wraca po latach z nową twarzą! To wielki gwiazdor

Wiosna rozkwita w sercu Anety Zając! Aktorka nie wyklucza nowego romansu

Gwiazda zdradziła też, że ostatnie miesiące poświęciła przede wszystkim pracy nad sobą i zdrowiem. Regularne treningi i pasje sprawiły, że czuje się teraz silniejsza i bardziej pewna siebie niż kiedykolwiek wcześniej.

Zobacz też: Aneta Zając zrzuciła futro i wszyscy oniemieli! Jest chuda jak przecinek, co za zmiana!

Aneta Zając nie kryje, że wiosna działa na nią wyjątkowo inspirująco. Jej słowa pokazują, że choć Zając nie wyklucza nowej miłości, stawia przede wszystkim na niezależność i harmonię ze sobą. Widać, że do wiosennych zmian podchodzi z dojrzałością i optymizmem, a jej serce jest gotowe, by przyjąć nowe emocje, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Wiosną jest magiczną porą roku i sprzyja uczuciom. A ja jestem otwarta na to, co szczere, wartościowe. Jeśli się wydarzy, to się wydarzy i będę za to wdzięczna. Ale nie uzależniam swojego szczęścia od obecności w moim życiu innej osoby. Jestem swoją kotwicą. Jestem ze sobą szczęśliwa - powiedziała w wywiadzie Aneta Zając.

Zobacz też: Aneta Zając ujawniła wstrząsające kulisy. Jej bliźniaki urodziły się dwa miesiące za wcześnie. Nie zauważyła, że rozpada się jej związek z Krawczykiem

Zobacz naszą galerię: Wiosna rozkwita w sercu Anety Zając! Aktorka nie wyklucza nowego romansu

33

Sonda W jakim kolorze włosów Aneta Zając wygląda najlepiej? Zdecydowanie blond Rude są hot Może czarne? W każdym kolorze jej do twarzy