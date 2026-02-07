Atmosfera wokół nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" gęstnieje z każdym dniem. Podczas prezentacji ramówki Polsatu gwiazdy po raz pierwszy stanęły na parkiecie, a emocje sięgnęły zenitu. Stres, adrenalina i pierwsze próby występów sprawiły, że niektórzy ledwo ukrywali napięcie. W tym tłumie zestresowanych uczestników jedna osoba wyróżniła się natychmiast. Zdaniem Rafała Maseraka, wieloletniego jurora i tancerza programu, Małgorzata Potocka już teraz wyrosła na czarnego konia edycji.

"Taniec z Gwiazdami" jeszcze się nie zaczął, a Maserak już wie, kto wygra? Padło konkretne nazwisko!

"Patrząc na dzisiejsze występy, pani Małgorzata Potocka weszła jak petarda. Odpaliła i dała z siebie maksa" - przyznał bez wahania Rafał Maserak w rozmowie z "Super Expressem". Jak podkreślał, pierwsze wyjście na parkiet to jeden z najtrudniejszych momentów dla uczestników. Stres bywa paraliżujący, a emocje często biorą górę. Maserak doskonale zna kulisy programu i wie, jak ogromne napięcie towarzyszy gwiazdom już podczas ramówkowych prezentacji.

Ciężko dzisiaj powiedzieć też po tym, co widziałem, ale widziałem duży stres u osób - ja sam tam stałem, po tej stronie - właśnie na scenie i wiem, jak gwiazdy się stresują przed tym występem podczas konferencji ramówkowej. Ja już się nie mogę doczekać pierwszego odcinka - na maksa, więc wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć, ale dzisiaj takie wow, to zrobiła właśnie Małgorzata Potocka - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.

Tym bardziej docenił postawę Potockiej, która nie tylko nie dała się przytłoczyć presji, ale wręcz wykorzystała ją na swoją korzyść. Ogromną rolę odegrała również jej osobowość. Charyzma, którą Małgorzata Potocka emanuje, zdaniem Maseraka może okazać się kluczem do sukcesu. Na pytanie, o to, czy charyzma może przykryć taneczne umiejętności Potockiej, Maserak zaprzecza. Juror nie ukrywa, że właśnie takie połączenie energii, charakteru i odwagi scenicznej sprawia, że widzowie szybko się angażują i chętnie głosują na ukochaną gwiazdę. Właśnie to w "Tańcu z Gwiazdami" bywa ważniejsze niż perfekcyjna technika.

Wręcz właśnie tu charyzma bardzo się liczy, tu w tym programie. Może w tańcu towarzyskim jako stricte w tańcu sportowym, takim na turnieju, czasem to przeszkadza, ale w programie rozrywkowym to jest potrzebne. Pani Małgorzato, tak trzeba trzymać! - mów nam Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

