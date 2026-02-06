Modowe koszmarki i najgorsze stylizacje na ramówce Polsatu. Aż zęby bolą!

Ramówka Polsatu: najgorsze stylizacje i wpadki gwiazd

Na konferencji ramówkowej Polsatu nie zabrakło modowych hitów - jak choćby niebieska sukienka z odkrytymi plecami Anety Zając czy ogniście czerwona suknia z głębokim dekoltem wybrana przez Patricię Kazadi.

Nie zabrakło też jednak wpadek. Dużo uwagi ściągnęła na siebie Magda Narożna, jurorka show "Disco Star", która chyba pomyliła konferencję w południe z występem sylwestrowym. Sztywna sukienka wysadzana kamieniami znacznie lepiej sprawdziłaby się na wieczornym koncercie.

Inną kreacją niezbyt trafioną pod względem pory i okazji była stylizacja reporterki Anny Rubaj. Długa, cekinowa spódnica o kroju syrenki, do tego z trenem, goły brzuch, góra z cekinowymi obszyciami i kokardą pod szyją, wielka torba puzderko... Może na bal karnawałowy sprawdziłoby się to nie najgorzej, ale tu chyba przerost formy nad treścią.

Ramówka Polsatu: Marcelina Zawadzka i Ruckgaber jako słowiańskie kowbojki

Marcelina Zawadzka bez dwóch zdań jest jedną z najpiękniejszych polek. Piękny uśmiech, zgrabna sylwetka i długie nogi to jej wielkie atuty, jednak wszystkie zginęły w "kowbojskiej" stylizacji którą trudno uznać za udaną. Wyglądała na przebraną, a nie ubraną, do tego długość skórzanej spódniczki w połączeniu z wysokością kowbojek skróciły jej nogi o połowę. Czasem mniej znaczy więcej...

To samo powinna sobie powtarzać Ewelina Ruckgaber. Aktorka założyła prostą, dzienną sukienkę o nieco greckim stylu. Do niej dobrała złote kolczyki w postaci grubych kół, które fajnie grały z jej makijażem i fryzurą, ale były z zupełniej innej bajki niż bransoletka i pasek na gumce ze złotą klamrą, który w zamyśle miał wyszczuplić i podkreślić talię, ale znalazł się w dziwnym miejscu. Do tego dobrała zamszowe kowbojki na niskim obcasie, za to z potężną ilością frędzli. Za dużo tego dobrego.

Za dużo srok za jeden ogon złapała też Janja Lesar. Piękna, drobna i zgrabna tancerka dosłownie utonęła w stylizacji, której każdy element osobno byłby świetny, ale wszystkie razem kompletnie zakryły i przyćmiły noszącą je gwiazdę. Spódnica w asymetrycznym kroju powinna być albo krótsza, albo dłuższa. Wygląda jakby była "zdjęta" z wyższej niż Janja dziewczyny. Oversizowa kurtka - świetna, ale w połączeniu ze spódnicą, białą koszulą, grubymi rajstopami i jeszcze "przerysowanym" krawatem Lesar całkiem utonęła.

Ramówka Polsatu: męskie wpadki Ibisza i Królikowskiego

Krzysztof Ibisz to perfekcjonista. Do tego konsekwentnie młodniejący! I od pasa w górę to widać - super koszula, marynarka i ten firmowy uśmiech. Niestety - szerokie spodnie w połączeniu z błyszczącymi lakierkami trochę odebrały polotu.

Z kolei Antek Królikowski też był blisko perfekcji. Wadzi jeden detal - buty, które są nie w pięć i w dziesięć do reszty stylizacji. Mógłby też zdecydować: albo kamizelka i krawat, albo rozpięta koszula.

