5 lutego 2026 roku Polsat zaprezentował swoją ofertę programową na nadchodzącą wiosnę. Na ściance pojawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska stacji - uczestnicy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", aktorzy hitowych seriali oraz znane twarze rozrywkowych formatów. Jak co roku, ramówka stała się idealnym momentem na pokazanie nowego wizerunku, zaskakującej stylizacji albo spektakularnej przemiany.

Dekolt do pępka i czerwień, która powaliła wszystkich! Patricia Kazadi królowała na ściance

Jedną z gwiazd, które przyciągnęły obiektywy fotoreporterów, była bez wątpienia Patricia Kazadi. Prowadząca "Must Be the Music. Tylko muzyka" postawiła na dopasowaną, czerwoną suknię, która podkreśliła jej figurę i natychmiast rozpaliła plotkarskie dyskusje. 37-letnia aktorka i wokalistka wyglądała wyjątkowo smukło i promiennie, a jej stylizacja należała do tych, obok których nie da się przejść obojętnie. Czy to efekt diety? Jeszcze parę miesięcy temu Patricia mówiła nam, że dba o linię. Może już wtedy przygotowywała się do wiosennej ramówki Polsatu. Trzeba przyznać, że wyglądała obłędnie!

Teraz jestem na diecie bezcukrowej. Uznałam, że cukier to zło i staram się go maksymalnie ograniczyć. Oczywiście jest niemożliwością go wyeliminować, bo on jest nawet w chlebie itd., więc staram się, chociaż nie zajadać słodyczami, zamiast tego są to jakieś przekąski bez cukru - powiedziała "Super Expressowi" Kazadi.

Rozmawiała Julita Buczek

