Dekolt do pępka i czerwień, która powaliła wszystkich! Patricia Kazadi królowała na ściance

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-05 19:42

Patricia Kazadi znów znalazła się w centrum uwagi. Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu gwiazda "Must Be the Music" pojawiła się w ognistej czerwieni, a jej sylwetka wywołała lawinę komentarzy. Czy to efekt wielkiej metamorfozy?

5 lutego 2026 roku Polsat zaprezentował swoją ofertę programową na nadchodzącą wiosnę. Na ściance pojawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska stacji - uczestnicy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", aktorzy hitowych seriali oraz znane twarze rozrywkowych formatów. Jak co roku, ramówka stała się idealnym momentem na pokazanie nowego wizerunku, zaskakującej stylizacji albo spektakularnej przemiany.

Zobacz też: To będzie najbardziej gorąca edycja "Tańca z Gwiazdami"! Oto wszystkie pary

Dekolt do pępka i czerwień, która powaliła wszystkich! Patricia Kazadi królowała na ściance

Jedną z gwiazd, które przyciągnęły obiektywy fotoreporterów, była bez wątpienia Patricia Kazadi. Prowadząca "Must Be the Music. Tylko muzyka" postawiła na dopasowaną, czerwoną suknię, która podkreśliła jej figurę i natychmiast rozpaliła plotkarskie dyskusje. 37-letnia aktorka i wokalistka wyglądała wyjątkowo smukło i promiennie, a jej stylizacja należała do tych, obok których nie da się przejść obojętnie. Czy to efekt diety? Jeszcze parę miesięcy temu Patricia mówiła nam, że dba o linię. Może już wtedy przygotowywała się do wiosennej ramówki Polsatu. Trzeba przyznać, że wyglądała obłędnie!

Zobacz też: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Teraz jestem na diecie bezcukrowej. Uznałam, że cukier to zło i staram się go maksymalnie ograniczyć. Oczywiście jest niemożliwością go wyeliminować, bo on jest nawet w chlebie itd., więc staram się, chociaż nie zajadać słodyczami, zamiast tego są to jakieś przekąski bez cukru - powiedziała "Super Expressowi" Kazadi.

Rozmawiała Julita Buczek 

Zobacz też: Fabijański zapomniał o reszcie towarzystwa? Paparazzi przyłapali go z Potocką

Zobacz naszą galerię: Dekolt do pępka i czerwień, która powaliła wszystkich! Patricia Kazadi królowała na ściance

Dekolt do pępka i czerwień, która powaliła wszystkich! Patricia Kazadi królowała na ściance
Galeria zdjęć 31
Sonda
Czy lubisz Patrycję Kazadi?
Patricia Kazadi o koncertowych zachciankach. Wyjawiła, bez czego nie wyobraża sobie występu. Będziecie zaskoczeni!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PATRICIA KAZADI