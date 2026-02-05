99

Start nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaplanowano na 1 marca, ale zanim gwiazdy wyjdą na parkiet i zawalczą o Kryształową Kulę, musiały się… zintegrować. W jednej z modnych warszawskich restauracji odbyła się impreza, na której pojawili się uczestnicy programu. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Fabijański zapomniał o reszcie towarzystwa? Paparazzi przyłapali go z Potocką

Na liście gości znaleźli się m.in. Natsu, Sebastian Fabijański, Małgorzata Potocka, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka czy Gamou Fall. Różnica wieku? Ogromna. Atmosfera? Zaskakująco zgodna. 72-letnia Małgorzata Potocka doskonale odnalazła się w towarzystwie młodszych kolegów i koleżanek, udowadniając, że energia nie ma metryki.

Prawdziwą królową wieczoru została bez wątpienia Natsu. Influencerka pojawiła się w czarnej stylizacji z wyrazistą biżuterią i wyglądała jak gwiazda światowego formatu. U jej boku nie zabrakło tanecznego partnera, Wojciecha Kuciny. Między tą dwójką było widać chemię - może zaprocentować to na parkiecie już w marcu.

Zupełnie inną drogę wybrał Sebastian Fabijański. Aktor i muzyk postawił na stylizację, która wywołała spore poruszenie. Luźne ubrania, nieoczywisty zestaw. Przy wyjściu z lokalu uwagę paparazzi przyciągnął Sebastian Fabijański, który przez dłuższą chwilę rozmawiał z Małgorzatą Potocką tuż obok zaparkowanej taksówki. Gwiazdy wyglądały na mocno zaangażowane w rozmowę - gestykulowali, pochylali się ku sobie i co chwilę wybuchali śmiechem. Choć dzieli ich spora różnica wieku, widać było między nimi pełne porozumienie i swobodę. Potocka sprawiała wrażenie rozbawionej, a Fabijański wyglądał na wyraźnie wsłuchanego w rozmowę.

