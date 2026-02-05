Fabijański zapomniał o reszcie towarzystwa? Paparazzi przyłapali go z Potocką

Julita Buczek
2026-02-05 16:01

"Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie wystartował, a już dzieje się więcej niż na parkiecie! Uczestnicy wiosennej edycji show Polsatu spotkali się na imprezie integracyjnej w Warszawie i… było na co popatrzeć. Paparazzi uchwycili momenty, które mówią więcej niż oficjalne zapowiedzi. Jedni błyszczeli jak milion dolarów, inni postawili na styl, który trudno było zignorować. Na tle wszystkich najmocniej wybili się Natsu i Sebastian Fabijański.

Taniec z Gwiazdami - impreza

Start nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaplanowano na 1 marca, ale zanim gwiazdy wyjdą na parkiet i zawalczą o Kryształową Kulę, musiały się… zintegrować. W jednej z modnych warszawskich restauracji odbyła się impreza, na której pojawili się uczestnicy programu. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Fabijański zapomniał o reszcie towarzystwa? Paparazzi przyłapali go z Potocką

Na liście gości znaleźli się m.in. Natsu, Sebastian Fabijański, Małgorzata Potocka, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka czy Gamou Fall. Różnica wieku? Ogromna. Atmosfera? Zaskakująco zgodna. 72-letnia Małgorzata Potocka doskonale odnalazła się w towarzystwie młodszych kolegów i koleżanek, udowadniając, że energia nie ma metryki.

Prawdziwą królową wieczoru została bez wątpienia Natsu. Influencerka pojawiła się w czarnej stylizacji z wyrazistą biżuterią i wyglądała jak gwiazda światowego formatu. U jej boku nie zabrakło tanecznego partnera, Wojciecha Kuciny. Między tą dwójką było widać chemię - może zaprocentować to na parkiecie już w marcu.

Zupełnie inną drogę wybrał Sebastian Fabijański. Aktor i muzyk postawił na stylizację, która wywołała spore poruszenie. Luźne ubrania, nieoczywisty zestaw. Przy wyjściu z lokalu uwagę paparazzi przyciągnął Sebastian Fabijański, który przez dłuższą chwilę rozmawiał z Małgorzatą Potocką tuż obok zaparkowanej taksówki. Gwiazdy wyglądały na mocno zaangażowane w rozmowę - gestykulowali, pochylali się ku sobie i co chwilę wybuchali śmiechem. Choć dzieli ich spora różnica wieku, widać było między nimi pełne porozumienie i swobodę. Potocka sprawiała wrażenie rozbawionej, a Fabijański wyglądał na wyraźnie wsłuchanego w rozmowę.

