Sebastian Fabijański z psem na ramówce Polsatu. Zanim wszedł do budynku, jego zwierzak narobił zamieszania

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-05 14:08

Sebastian Fabijański pojawił się na imprezie ramówkowej Polsatu. Na czerwonym dywanie wyglądał świetnie, chętnie pozował do zdjęć. Niestety podczas oficjalnej części wydarzenia u jego boku zabrakło psiaka, z którym przyszedł. Zanim aktor wszedł do budynku i poszedł się przebrać, fotografom udało się uchwycić go w codziennym wydaniu i z czworonogiem, który narobił zamieszania!

Super Express Google News

Ramówka Polsatu na wiosnę 2026 - czerwony dywan pełen gwiazd

Impreza ramówkowa Polsatu jak zwykle przyciągnęła wiele znanych osób. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się aktorzy, celebryci, gwiazdy programów telewizyjnych. Wszyscy pokazali się w dopracowanych stylizacjach i zrobili, co mogli, aby wyróżnić się z tłumu. 

Magda Narożna prezentowała się niczym delikatna, porcelanowa figurka. Wybrała niezwykle jasną, bogato zdobioną błyszczącymi detalami i bardzo krótką mini o efektownym kroju. Kreacja dodatkowo wysmukliła sylwetkę wokalistki, podkreślając wcięcie w talii i eksponując jej zgrabne nogi. Hanna Żudziewicz zdecydowała się na klasyczną czerń - suknię bez ramiączek, z odważnym, wysokim rozcięciem, które przyciągało uwagę do jej smukłych kończyn.

Honorata Witańska zestawiła czerwony gorset z luźnymi, szerokimi spodniami, tworząc wyrazistą i nieoczywistą stylizację. Marcelina Zawadzka postawiła na luz i klimat rodem z "Farmy", wybierając kowbojski look. Ewa Wachowicz zachwyciła długą, zwiewną suknią o romantycznym charakterze, natomiast Patricia Kazadi zdecydowała się wyeksponować dekolt. Aneta Zając z kolei postawiła na minimalistyczną zmysłowość - jej sukienka była bardzo prosta, ale efektownie odsłaniała plecy.

Zobacz także: Aneta Zając zrzuciła futro i wszyscy oniemieli! Jest chuda jak przecinek, co za zmiana!

Fabijański z pieskiem. Co za widok!

Sebastian Fabijański na czerwonym dywanie pokazał się w nonszalanckim garniturze i białej, zwykłej koszulce. Całość uzupełnił łańcuszkiem, który miał na szyi i ciemnymi okularami. Jednak zanim wybrał się na oficjalną część wydarzenia, został przyłapany przez fotografów pod budynkiem. Paradował w dresach, z pokrowcem na ubrania i z pieskiem, który beztrosko biegał tuż przed nim, wywołując uśmiech na twarzach mijających go gwiazd.

Co to za zwierzak? Aktor pod koniec roku sprawił sobie psa rasy goldendoodle. Gwiazdor i szczeniak, któremu dał na imię Bąbel, są niemalże nierozłączni.

Zobacz także: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy nie zawiodły! Tak się wystroiły na imprezę ramówkową Polsatu

SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI
Polsat, ramówka, wiosna 2026
Galeria zdjęć 96
Quiz. Rozpoznaj po cytacie: Czterej Pancerni i Pies czy Zenek Martyniuk
Pytanie 1 z 9
Nie wiem dokąd biegniesz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
POLSAT
CZERWONY DYWAN