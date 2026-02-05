Sebastian Fabijański z psem na ramówce Polsatu. Zanim wszedł do budynku, jego zwierzak narobił zamieszania

Ramówka Polsatu na wiosnę 2026 - czerwony dywan pełen gwiazd

Impreza ramówkowa Polsatu jak zwykle przyciągnęła wiele znanych osób. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się aktorzy, celebryci, gwiazdy programów telewizyjnych. Wszyscy pokazali się w dopracowanych stylizacjach i zrobili, co mogli, aby wyróżnić się z tłumu.

Magda Narożna prezentowała się niczym delikatna, porcelanowa figurka. Wybrała niezwykle jasną, bogato zdobioną błyszczącymi detalami i bardzo krótką mini o efektownym kroju. Kreacja dodatkowo wysmukliła sylwetkę wokalistki, podkreślając wcięcie w talii i eksponując jej zgrabne nogi. Hanna Żudziewicz zdecydowała się na klasyczną czerń - suknię bez ramiączek, z odważnym, wysokim rozcięciem, które przyciągało uwagę do jej smukłych kończyn.

Honorata Witańska zestawiła czerwony gorset z luźnymi, szerokimi spodniami, tworząc wyrazistą i nieoczywistą stylizację. Marcelina Zawadzka postawiła na luz i klimat rodem z "Farmy", wybierając kowbojski look. Ewa Wachowicz zachwyciła długą, zwiewną suknią o romantycznym charakterze, natomiast Patricia Kazadi zdecydowała się wyeksponować dekolt. Aneta Zając z kolei postawiła na minimalistyczną zmysłowość - jej sukienka była bardzo prosta, ale efektownie odsłaniała plecy.

Fabijański z pieskiem. Co za widok!

Sebastian Fabijański na czerwonym dywanie pokazał się w nonszalanckim garniturze i białej, zwykłej koszulce. Całość uzupełnił łańcuszkiem, który miał na szyi i ciemnymi okularami. Jednak zanim wybrał się na oficjalną część wydarzenia, został przyłapany przez fotografów pod budynkiem. Paradował w dresach, z pokrowcem na ubrania i z pieskiem, który beztrosko biegał tuż przed nim, wywołując uśmiech na twarzach mijających go gwiazd.

Co to za zwierzak? Aktor pod koniec roku sprawił sobie psa rasy goldendoodle. Gwiazdor i szczeniak, któremu dał na imię Bąbel, są niemalże nierozłączni.

