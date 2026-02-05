Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie. Impreza ramówkowa Polsatu przyciągnęła tłumy

Za nami wydarzenie, na które wiele znanych osób czekało od dawna. Impreza ramówkowa Polsatu to okazja do tego, by pokazać się na czerwonym dywanie i przypomnieć o sobie fanom. Nic dziwnego, że gwiazdy dały z siebie wszystko, by wyglądać doskonale. Niektórym bardzo zależało na perfekcyjnym efekcie, więc przebierały się dopiero na miejscu, a do budynku szły z pokrowcami i strojami w dłoniach.

Magda Narożna wyglądała niczym laleczka z porcelany. Postawiła na bardzo jasną, ozdobioną błyskotkami i bardzo krótką mini o pięknej formie, która smukłej piosenkarce jeszcze optycznie odjęła kilogramów, podkreślając talię oraz eksponując nogi. Hanna Żudziewicz postawiła na czarną kreację bez ramiączek i z wysokim rozcięciem ukazującym zgrabną kończynę. Honorata Witańska połączyła czerwony gorset z szerokimi spodniami, uzyskując ciekawy efekt. Marcelina Zawadzka wybrała swobodny, kowbojski styl rodem z "Farmy", Ewa Wachowicz powłóczystą, romantyczną sukienkę, z kolei Patricia Kazadi odsłoniła dekolt, a Aneta Zając plecy.

Wśród gwiazd pokazała się również Iwona Pavlović. Ona jednak wybrała klasyczną, elegancką czerń i strój, który był szykowny i prosty. Wszystko przez żałobę.

Iwona Pavlović na czerwonym dywanie. Klasyka i elegancja

Iwona Pavlović wyglądała pięknie. Bardzo dostojnie, kobieco i ponadczasowo. Połączyła czarną, długą sukienkę z asymetryczną narzutą, a całość okrasiła skórzanymi, długimi rękawiczkami. Włosy gładko zaczesała do tyłu, oczy skryła za ciemnymi okularami. Zrezygnowała z ozdób czy wyzywających dodatków. Minimalizm sprawdził się doskonale.

Pavlović przybyła na wydarzenie od stóp do głów odziana w czerń. Gwiazda zawsze miała słabość do tego koloru, ale teraz jej wybór mógł być spowodowany również żałobą. Na początku stycznia jurorka "Tańca z Gwiazdami" straciła bardzo bliską osobę. W wieku 92 lat odeszła ukochana mama Pavlović - Zenobia Szymańska. Matkę i córkę łączyła wyjątkowa więź.

To jest po prostu dobry człowiek. Ona scala naszą rodzinę, jest tak kochana - mówiła Pavlović w jednym z wywiadów.

