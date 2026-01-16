Iwona Pavlović pożegnała ukochaną mamę

Początek roku jest dla Iwony Pavlović (63 l.) i jej bliskich wyjątkowo trudny. Kilka dni temu odeszła mama jurorki "Tańca z Gwiazdami". Pani Zenobia Szymańska miała 92 lata. Przykrą wiadomość przekazał w mediach społecznościowych brat jurorki.

Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka - napisał Waldemar Szymański.

Zenobia Szymańska nie była osobą anonimową. Iwona Pavlović chętnie pokazywała zdjęcia z mamą i wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę pełni w jej życiu. W jednym z wywiadów przyznała, że zawsze była córeczką tatusia, lecz po śmierci ojca jej relacja z mamą stała się jeszcze mocniejsza i głęboka.

Pod koniec 2024 roku 91-letnia wtedy Szymańska, zrobiła córce niespodziankę i w 15. rocznicę ślubu odwiedziła "Czarną Mambę" oraz jej męża na planie programu "Halo, Tu Polsat". Pavlović nie mogła ukryć wzruszenia.

Iwona Pavlović przerwała milczenie po śmierci ukochanej mamy

Śmierć Zenobii Szymańskiej jest ogromnym ciosem dla jej bliskich. Jedyna córka seniorki zamieściła na swoim Instagramie czarną grafikę, pod którą zaroiło się od słów wsparcia oraz kondolencji. Iwona Pavlović dopiero po pogrzebie zdecydowała się przerwać milczenie.

Ostatnie pożegnanie Zenobii Szymańskiej obyło się 14 stycznia w Olsztynie. Dzień po uroczystości Pavlović opublikowała zdjęcie, na którym widać zasypany kwiatami grób. W poruszającym wpisie podziękowała wszystkim osobom, które przyszły pożegnać jej mamę.

Jeszcze nie o Zeniulce, jeszcze nie mogę. Może za jakiś czas. Dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mojej mamie w ostatniej drodze. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości osób. Chociaż może powinniśmy - kochali ją wszyscy, była uwielbiana. Piękna i dobra kobieta. Piękny i dobry człowiek. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. W imieniu swoim i moich braci Waldka i Mirka - napisała pogrążona w żałobie Iwona Pavlović.

