Symbol życia Jakubiaka wystawiony na aukcję. Fani walczą o pamiątkę po kucharzu

2026-01-13 16:40

Choć Tomasz Jakubiak odszedł, jego energia, pasja i serce do pomagania wciąż działają. Podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na licytację trafił wyjątkowy przedmiot należący do cenionego kucharza i jurora "MasterChefa". To symbol jego życia, pracy i wartości, które nie zniknęły wraz z nim.

Tomasz Jakubiak przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci kulinarnego świata. Charyzmatyczny, szczery i oddany temu, co robił, zarówno w kuchni, jak i poza nią. Angażował się w akcje społeczne, wspierał potrzebujących i regularnie uczestniczył w inicjatywach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po jego śmierci bliscy postanowili sprawić, by to zaangażowanie nie zakończyło się wraz z nim.

W ramach tegorocznego finału WOŚP na aukcję trafił kitel kucharski Tomasza Jakubiaka, element, który przez lata towarzyszył mu w pracy, nagraniach i kulinarnych projektach. Decyzję o przekazaniu go na licytację podjęła jego żona, Anastazja Jakubiak, we współpracy z Fundacją w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka. Jak podkreśliła w mediach społecznościowych, dla jej męża pomaganie było czymś naturalnym i oczywistym, a WOŚP zajmowała szczególne miejsce w jego sercu.

Kitel, zamiast zostać rodzinną pamiątką, stał się narzędziem dalszego czynienia dobra. Zainteresowanie aukcją szybko przerosło oczekiwania organizatorów - już w pierwszych dniach kilkadziesiąt osób zaczęło licytację, a kwota przekroczyła kilka tysięcy złotych. Dla wielu fanów kucharza to nie tylko przedmiot, ale symbol bliskości z człowiekiem, który inspirował, motywował i pokazywał, że sukces nie musi oznaczać utraty wrażliwości.

Tomek co roku aktywnie wspierał WOŚP. Było to dla niego naturalne, oczywiste i ważne. Dlatego Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka przekazała na aukcję WOŚP jego kitel kucharski - symbol pasji, pracy i wytrwałości. Dziś ten kitel nie jest pamiątką schowaną w szufladzie. Dziś niesie dobro dalej - napisała Anastazja w mediach społecznościowych.

