QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. WYJĄTKOWY! Tylko dwie możliwe odpowiedzi

Piotr Margielewski
2026-03-02 4:30

Rozpocznij tydzień od porcji wiedzy! Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy quiz z pytaniami z różnych dziedzin. Co go wyróżnia? Na każde pytanie masz tylko dwie możliwe odpowiedzi! Sprawdź, jak dobrze orientujesz się w świecie i czy potrafisz podejmować szybkie decyzje. Czy dasz radę odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie? Zapraszamy do zabawy!

Pytanie 1 z 10
Marszand opiekuje się:

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

