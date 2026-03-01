QUIZ. Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je? Nie będzie to proste zadanie

Iwona Janczewska
2026-03-01 9:46

Najpiękniejsze Polki w PRL zachwycały urodą, klasą i charyzmą. Spróbuj swoich sił w quizie, w którym sprawdzisz, czy potrafisz rozpoznać gwiazdy PRL tylko na podstawie fotografii. Uwaga - komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy kina, muzyki i kultury tamtych lat.

Autor: AKPA Kalina Jędrusik

Najpiękniejsze aktorki PRL

Czasy PRL miały swoje niekwestionowane gwiazdy, które do dziś uznawane są za symbol kobiecego piękna. Najpiękniejsze Polki w PRL zachwycały naturalnością, elegancją i wyjątkową fotogenicznością. Choć nie miały do dyspozycji sztabu stylistów, mediów społecznościowych i współczesnych kampanii promocyjnych, potrafiły oczarować miliony widzów.

Ich twarze pojawiały się na ekranach kin, w telewizji, a także na okładkach magazynów i pocztówkach. Były obiektem westchnień i inspiracją dla kobiet w całym kraju.

Gwiazdy PRL, które przeszły do historii

Wśród najpiękniejszych Polek w PRL znalazły się aktorki, które zapisały się w historii nie tylko dzięki urodzie, ale również wybitnym rolom. Ogromną popularnością cieszyły się takie gwiazdy jak Kalina Jędrusik, która uchodziła za symbol seksapilu, czy Beata Tyszkiewicz, nazywana jedną z najbardziej eleganckich kobiet polskiego kina.

Status legendy zdobyła także Barbara Brylska. Do grona ikon urody niezmiennie zaliczana jest również Pola Raksa, której delikatna uroda do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej wyjątkowych w historii. W naszym quizie nie zabrakło także gwiazd sceny muzycznej.

Quiz o najpiękniejszych Polkach w PRL

Quiz, który przygotowaliśmy, to nie tylko zabawa, ale także okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i sentymentalna podróż w czasie. Rozpoznanie gwiazd na zdjęciach może okazać się trudniejsze, niż się wydaje, bo wiele z tych fotografii pochodzi z początków ich kariery.

Najpiękniejsze Polki w PRL udowadniają, że prawdziwe piękno jest ponadczasowe. Ich styl, uroda i ekranowa charyzma sprawiają, że wciąż są uznawane za jedne z najpiękniejszych kobiet w historii polskiej kultury.

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy potrafisz rozpoznać gwiazdy, które przed laty zachwyciły całą Polskę.

Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je?
Pytanie 1 z 13
Kim jest kobieta na zdjęciu?
