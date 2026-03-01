„Hotel Paradise 12” podwaja stawkę! 200 tys. zł i Rajski Bóg, który zacznie mieszać w grze. Kiedy premiera?

Raj w Tajlandii wraca w nowej odsłonie i od razu podkręca emocje. „Hotel Paradise” w 12. sezonie gra o najwyższą stawkę w historii – aż 200 tysięcy złotych – a do tego do akcji wchodzi Rajski Bóg, który przestaje być tylko żartem uczestników. Tym razem będzie realnie „karać i nagradzać”, a wiadomości w złotych kopertach mogą wywracać sojusze do góry nogami.

  • „Hotel Paradise 12” startuje 2 marca i podbija stawkę do 200 tysięcy złotych.
  • Do gry wchodzi Rajski Bóg, który będzie ingerował w przebieg programu poprzez listy w złotych kopertach.
  • Wracają ruchome Rajskie Rozdania, a brak Wyroczni ma dać uczestnikom więcej pola do tajnych rozmów i spisków.

Podwójna stawka, podwójne emocje w Hotelu Paradise

Dwunasty sezon „Hotelu Paradise” rozgrywa się w malowniczej Tajlandii i już na starcie zapowiada się jak edycja bez hamulców. Produkcja podbija nagrodę główną do 200 tysięcy złotych, więc słynne dylematy – „miłość czy pieniądze?” – wracają z nową siłą. Bo jeśli w grę wchodzą tak duże pieniądze, uczucia potrafią kosztować… dosłownie.

Największą nowością ma być Rajski Bóg – mityczna postać, do której uczestnicy zwracali się wcześniej pół żartem, pół serio. Teraz ma objawić „prawdziwą moc” i ingerować w przebieg rywalizacji: dawać i odbierać, nagradzać i karać. Nie zobaczymy go fizycznie, ale będzie obecny cały czas – w postaci listów zamkniętych w złotych kopertach. Każda wiadomość ma nieść konsekwencje: raz będzie zwiastować kłopoty, innym razem stać się ostatnią deską ratunku.

Koniec Wyroczni, więcej spisków w reality show

Wracają też ruchome Rajskie Rozdania, czyli momenty, które potrafią rozsypać układ par i zabrać mieszkańcom willi poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie produkcja rezygnuje z Rajskiej Wyroczni i spotkań z „wszystkowiedzącym lektorem”, co – jak zapowiada informacja prasowa – ma dać uczestnikom więcej swobody w tajnych rozmowach. Krótko mówiąc: mniej kontroli, więcej knucia.

Edyta Zając wraca, a kulisy przejmą Rajscy Reporterzy

W roli prowadzącej ponownie zobaczymy Edytę Zając, a widzowie mogą liczyć również na ironiczne komentarze Pana Lektora. Nowością mają być za to dodatkowe zakulisowe relacje w mediach społecznościowych – przygotowywane przez Rajskich Reporterów, czyli dwójkę byłych uczestników programu. Produkcja zapowiada „świeże spojrzenie” i reakcje, których mieszkańcy willi mogą się nie spodziewać.

Nowy sezon startuje 2 marca. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7 oraz dostępne w streamingu – na HBO Max i Player.pl. Serię produkuje Golden Media.

Pierwszy skład – wszyscy uczestnicy HP 12

  • Maks Szmeruk (22), Wałbrzych – wulkan energii, wiecznie w biegu i z planem na Iron Mana.
  • Tymoteusz Szymirski – Kowalski (26), Lębork – pewny siebie prowokator, który nie bawi się w dyplomację.
  • Andrzej Banaszak (28), Poznań – z zewnątrz twardy, w środku wrażliwy i „rodzinny”, z zasadami.
  • Tobiasz Bęben (21), Kraków – „stara dusza”, rockman z perkusją i romantycznym vibe’em.
  • Mateusz Kryk (25), Toruń – urodzony 14 lutego lowelas, flirt ma we krwi i lubi rywalizację.
  • Krystian Piotrak (24), Warszawa – inżynier, który chce wreszcie „żyć jak w filmie” i wyjść ze schematu.
  • Roksana Więcko (20), Kałuszyn – zaradna, ambitna, szczera do bólu i zawsze z planem B (albo C).
  • Weronika Dżugan (25), Rzeszów – wyluzowana, niezależna, z dystansem i własnym barbershopem.
  • Magda Biegalska (30), Włocławek – konkretna, „nie będzie tłem”, stawia na emocje i sprytną grę.
  • Kamila Kusy (25), Kraków – przebojowa „drama queen”, kocha flirt i tempo, a gdy trzeba – pokazuje pazury.
  • Dominika Leśniewska (22), Poznań – kobieta–petarda: szybkie decyzje, branża beauty i klubowe noce.
  • Paulina Sarbinowska (24), Wrocław / Warszawa – bezpośrednia i ostra jak chilli, lepiej czuje się w męskim towarzystwie.

Hotel Paradise 12
Rusza Hotel Paradise 12 
