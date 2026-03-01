Adam Zdrójkowski opowiedział o nowym sezonie "Rodzinki.pl". Co z wątkiem Heleny Englert?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-03-01 5:22

Adam Zdrójkowski wraca do "Rodzinki.pl" i zapowiada, że u Boskich będzie się działo - i to bardziej niż kiedykolwiek. W nowym sezonie jego Kuba trafi na miłość, która… wcale go nie chce, a do tego wrócą demony przeszłości. "Jest trochę bardziej spicy niż było" – mówi aktor i dorzuca coś, co rozbawi fanów: "Kuba klatę pompuje teraz i będzie dobrze".

Jaki będzie nowy sezon "Rodzinki.pl"? "On tak łatwo nie odpuszcza"

Adam Zdrójkowski ujawnia, że jego bohater w "Rodzinka.pl" wchodzi w sezon z nową energią - ale też z nowymi problemami.

Nieszczęśliwa miłość, która cały czas będzie gdzieś tam krążyła

– zdradza Adam Zdrójkowski. I podkreśla, że to dla Kuby nowość, bo "pierwszy raz Kuba wybrał sobie taką miłość, która jego nie chce". To właśnie ma nakręcać jego bohatera:

To jest ten afrodyzjak, który go tak nakręca, że jednak on udowodni, że ona go chce.

Nie przegap: Adam Zdrójkowski stracił 200 tys. zł. Wszystko przez nieudany biznes. "Bardzo bolała mnie kieszeń"

Helena Englert w roli miłości Kuby Boskiego

W rozmowie pada też konkret, na który część widzów czekała. Adam Zdrójkowski zdradza, że jego serialową miłością w "Rodzinka.pl" będzie postać grana przez Helenę Englert. I od razu dopowiada, że to właśnie ona jest tą "nieszczęśliwą miłością", która będzie się w serialu przewijać i podbijać emocje. Jakby same sercowe perypetie nie wystarczyły, do gry wracają też znane twarze z poprzednich historii Kuby. Zdrójkowski zapowiada, że "demony przeszłości trochę będą wracały" – a "kobiety jego poprzednie… każda gdzieś tam dalej w serialu jest". To oznacza jedno: napięcie, zazdrość, przepychanki i wątki, które mogą zaskoczyć nawet tych, którzy myślą, że u Boskich widzieli już wszystko.

Zobacz także: Adam Zdrójkowski mówi, kto jest jego idolem! Padły dwa wielkie nazwiska

Natalia Boska miesza "paluchem"

Rodzice też nie odpuszczą. "Mamusia zawsze lubi pomieszać paluchem w sprawach braci" – mówi Zdrójkowski i wygląda na to, że Natalia Boska (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) znów będzie napędzać akcję. Z kolei Ludwik, czyli Tomasz Karolak, ma dalej trzymać się swojej twardej szkoły - cisnąć Kubę, żeby "sam sobie poradził", zamiast liczyć na pomoc rodziców.

Na koniec najważniejsze – klimat. Zdrójkowski mówi, że serial nadal będzie śmieszny, nieprzewidywalny i życiowy, ale ostrzega fanów, że teraz wszystko jest odrobinę mocniejsze.

Jest trochę bardziej spicy niż było

– podsumowuje. I dodaje, że ma nadzieję, że "nie za grubo", ale jednak… w nowym sezonie emocji ma być więcej.

Super Express Google News
Rodzinka.pl 17 sezon odcinek 297 (odc.10). Kuba (Adam Zdrójkowski), Kacper (Mateusz Pawłowski)
Galeria zdjęć 21
Adam Zdrójkowski o nowym sezonie „Rodzinka.pl” i miłosnych problemach Kuby
Sonda
Lubisz serial "Rodzinka.pl"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINKA PL
ADAM ZDRÓJKOWSKI