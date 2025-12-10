Choć wielu widzów pamięta go jeszcze jako serialowego nastolatka, dziś Adam Zdrójkowski coraz śmielej wchodzi w świat telewizji jako prowadzący duże formaty. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak wygląda jego przygotowanie do występów, co pomaga mu zachować luz przed kamerą i kogo uważa za swoich medialnych mistrzów. A jego odpowiedzi mogą zaskoczyć nawet wiernych fanów.

Zobacz też: Adam Zdrójkowski stracił 200 tys. zł. Wszystko przez nieudany biznes. "Bardzo bolała mnie kieszeń"

Adam Zdrójkowski chce być jak Ibisz i Rock

Adam Zdrójkowski zdradził, że przed wejściem na plan ma jeden niezawodny rytuał - kontakt z publicznością.

Zanim zaczynają się zdjęcia, uwielbiam wyjść do ludzi, zamienić z nimi kilka słów, złapać ich energię. To daje mi ogromnego kopa - powiedział.

Jak tłumaczy, to właśnie widzowie sprawiają, że stres znika, a w jego miejsce pojawia się naturalność i luz.

Kiedy słyszysz, że klaszczą, cieszą się, że tu są, to ładuje bardziej niż kawa - dodał z uśmiechem.

Zapytany o to, czy inspiruje się legendami polskiej telewizji - Krzysztofem Ibiszem lub Maćkiem Rockiem, nie pozostawił wątpliwości. Zdrójkowski podkreślił jednak, że równie dużo zawdzięcza Maćkowi Rockowi. Jak przyznaje, to właśnie te dwie ikony telewizji są dla niego wzorem i kierunkiem, w którym chciałby rozwijać swoją karierę.

Szczerze powiedziawszy, ja jestem olbrzymim fanem i Krisa i Maćka Rocka, przede wszystkim Krisa, jego profesjonalizmu, jego przygotowania do pracy, coś, z czego ja cały czas się uczę i staram się te mechanizmy sobie wypracowywać, ale z drugiej strony Maćka Rocka, który po prostu jest najbystrzejszą osobą, jaką poznałem w tej branży, wiedzącą wszystko o tym. Tak naprawdę będącą od samego początku, od momentu produkcji do momentu pokazania tego w telewizji, on wie wszystko, jak to wygląda, ale przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem do ludzi, lubiącym ludzi, słuchającym ludzi. To na pewno są moje dwa przykłady - mówi nam Adam.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Adam Zdrójkowski szczerze o "Rodzince.pl". Śniła mu się po nocach!

Zobacz naszą galerię: Adam Zdrójkowski mówi, kto jest jego idolem! Padły dwa wielkie nazwiska

Sonda Lubisz Adama Zdrójkowskiego? Tak, to bardzo sympatyczny chłopak Nie Jest mi obojętny