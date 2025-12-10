Niedźwiedź wskoczył w środek świątecznej parady! Wideo pokazało wszystko

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-10 12:34

Niewiarygodne zdarzenia na świątecznej paradzie w amerykańskim stanie Tennessee! Na środek ruchliwej ulicy w mieście Gatlinburg, pełnej rodzin z dziećmi i bożonarodzeniowych dekoracji, nagle wskoczył dorodny niedźwiedź. Drapieżnik przechadzał się wśród ludzi zupełnie niewzruszony ich obecnością, a przynajmniej tak to wygląda na filmie nagranym telefonem przez świadka zdarzenia. Zobacz to nagranie poniżej!

i

Autor: Facebook; Digidreamgrafix/ Shutterstock

Niedźwiedź przyszedł na świąteczną paradę w amerykańskim mieście. Ludzie nagrywali go telefonami

Aż trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się parę dni temu na świątecznej paradzie w amerykańskim stanie Tennessee! W tym roku wydarzenie było szczególnie uroczyste, bo odbywało się po raz pięćdziesiąty. Przybył istny tłum ludzi, miasto zostało pięknie udekorowane. Wszyscy czuli ducha świąt i nie mieli zielonego pojęcia, co za chwilę się wydarzy. Wtem na środek ruchliwej ulicy w mieście Gatlinburg, pełnej rodzin z dziećmi i bożonarodzeniowych dekoracji, nagle wskoczył... dorodny niedźwiedź czarny. Drapieżnik przechadzał się wśród ludzi zupełnie niewzruszony ich obecnością, a przynajmniej tak to wygląda na filmie nagranym telefonem przez świadka zdarzenia.

ZOBACZ TEŻ: Niedźwiedzie w Tatrach naprawdę to robią! Zdjęcie budzi grozę

Co do uczestników parady, reakcje był różne. Jak słyszymy na nagraniu, jedni krzyczeli i piszczeli, a inni siedzieli na swoich miejscach niewzruszeni - tuż obok niedźwiedzia. A misiek? W końcu wskoczył bezpośrednio między ludzi, ale tylko po to, żeby czmychnąć bocznymi uliczkami do lasu. Nikomu nic się nie stało, ale urzędnicy zajmujący się przyrodą ostrzegają - tak być nie powinno, bo inaczej prędzej czy później niedźwiedź kogoś zaatakuje i będzie musiał zostać uśpiony. Przedstawiciel Agencji ds. Zasobów Przyrody Tennessee mówił dla WVLT, że niedźwiedź prawdopodobnie przyzwyczaił się do kontaktu z ludźmi, bo wśród nich znajduje łatwo pożywienie. A dokarmianie dzikich zwierząt w miastach może skończyć się tragicznie.

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.

BOŻE NARODZENIE
NIEDŹWIEDŹ
PARADA