Spojrzeli na figurę Matki Boskiej po renowacji i przeżyli szok. Afera w bazylice

Zofia Dąbrowska
2025-12-10 11:45

Hiszpanie znowu to zrobili! Trzynaście lat po niezapomnianej renowacji fresku przedstawiającego Jezusa, która upodobniła jego postać do małpy lub kosmity, kolejni artyści wzięli się za nietypowe odnawianie świętych wizerunków. Tym razem burza rozpętała się wokół renowacji figury Matki Boskiej z Sewilli. Artysta musiał poprawiać swoje dzieło, bo figura zdecydowanie nie wszystkich zachwyciła.

Dorobili Matce Boskiej sztuczne rzęsy. Afera w sanktuarium

Kolejna afera wokół renowacji dzieł sztuki w Hiszpanii! Zapewne nie wszyscy pamiętają tę poprzednią. Trudno uwierzyć, że minęło już ponad trzynaście lat od chwili, w której świat ujrzał efekty pracy niejakiej Cecilii Gimenez. 81-letniej artystce z miejscowości powierzono do renowacji fresk przedstawiający Jezusa i zatytułowany "Ecce homo", znajdujący się w Sanktuarium Miłosierdzia w Borja. Cecilia chwyciła pędzel i paletę, a natchnienie powiodło ją w rejony nieznane dotychczas sztuce sakralnej. Dzieło, delikatnie mówiąc, zmieniło się nie do poznania. Śmiechom i internetowym przeróbkom nie było końca. Cała sytuacja miała zresztą zbawienny wpływ na miasteczko Borja, które stało się znaną atrakcją turystyczną. Wszyscy chcieli zobaczyć przerobiony fresk na własne oczy. Teraz w Hiszpanii wybuchła podobna afera. Chociaż nie sposób porównywać efektów pracy renowatorów figury Matki Boskiej zwanej Macareną do dzieła Cecilii Gimenez, to burza wybuchła i tak.

Profesor przekroczył uprawnienia. Trzeba było przeprowadzić renowację renowacji

Co się stało? Do renowacji w pracowni profesora Arquillo oddano figurę płaczącej Maryi z bazyliki w Sewilli. To w Hiszpanii bardzo znany posąg. Wizerunek przez wielu uznawany jest za cudowny. Tym większe było więc oburzenie, gdy figura wróciła po remoncie do świątyni. Matka Boska wyglądała dość... nowocześnie. A największe emocje wzbudziły jej rzęsy, wyglądające niczym sztuczne doczepy. Mocny makijaż u świętej figury nie spodobał się wiernym. Figura Matki Boskiej musiała  być przerobiona jeszcze raz, teraz wygląda nieco bardziej subtelnie. Sprawą zajął się nawet Andaluzyjski Instytut Dziedzictwa Historycznego i stwierdził, że Arquillo przekroczył swoje uprawnienia, za bardzo ingerując w figurę i zmieniając jej powieki. Po kolejnej przeróbce posąg wrócił na miejsce.  

