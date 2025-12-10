PILNE. Runęły dwa czteropiętrowe domy! Wiele ofiar, całe rodziny pod gruzami

Katastrofa budowlana w mieście Fez w Maroku. Zawaliły się dwa budynki, 19 osób nie żyje

Potężna katastrofa budowlana w Maroku! Al Arabiya i stacja telewizyjna M2 informują o zawaleniu się dwóch czteropiętrowych, sąsiadujących bezpośrednio ze sobą budynków mieszkalnych w mieście Fez. W środę 1 grudnia nad ranem osiem rodzin znalazło się pod gruzami. Jak podaje Al Arabiya, potwierdzono śmierć 19 osób, ale ofiar śmiertelnych może być dużo więcej, jest też 16 rannych. Wśród zabitych jest czworo dzieci. W mediach społecznościowych widać filmy z miejsca katastrofy budowlanej, pokazujące dużą skalę zniszczeń i tłum ludzi gromadzący się przy gruzach oraz służby ratunkowe. Ranni zostali przewiezieni do Szpitala Uniwersyteckiego im. Hassana. Obrona cywilna wyciągnęła spod gruzów kilka osób, w tym jedno żywe dziecko, część z tych osób jest jednak w stanie krytycznym.

Trwa akcja ratunkowa. Nie tylko strażacy, ale też mieszkańcy próbują dostać się do uwięzionych pod gruzami ludzi

Trwa akcja ratunkowa, służby poszukują osób uwięzionych pod ruinami domów. Na filmach i zdjęciach widać, że na ratunek przybyli nie tylko strażacy, okoliczni mieszkańcy pomagają, starając się gołymi rękami odgrzebywać ludzi z rumowiska. Tragiczna sytuacja w mieście Fez może wywołać nowe protesty. Jesienią w Maroku miały miejsce demonstracje mieszkańców protestujących przeciwko narastającej biedzie i pogarszających się warunków życia. Czekamy na dalsze doniesienia na temat katastrofy budowlanej w Maroku.

