Klaudia El Dursi urodziła córeczkę. Pokazała, jak zmieniało się jej ciało

Klaudia El Dursi (36 l.) jest obecnie jedną z największych gwiazd TVN. W młodości brała udział w konkursach piękności, a w 2019 roku pojawiła się w ósmej edycji "Top Model". Tak zachwyciła jurorów i produkcję, że otrzymała złoty bilet, który zagwarantował jej miejsce w domu modelek. Chociaż programu nie wygrała to dziś można śmiało powiedzieć, że zrobiła największą karierę niż zwycięzcy show.

W grudniu ubiegłego roku poinformowała, że jest w ciąży. Przy okazji przekazała, że postanowiła znacznie ograniczyć swoją zawodową działalność. W roli prowadzącej "Hotel Paradise" na dwie edycje zastąpiła ją Edyta Zając. O ile w telewizji rzeczywiście pojawiała się rzadziej, to aktywnie działała w sieci.

Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,1 miliona osób. Klaudia El Dursi chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego, co wzbudza duże zainteresowanie wśród jej fanów. Gwiazda "Top Model" w czasie ciąży bez filtrów pokazywała, jak zmienia się jej życie. Zmieniał się również wygląd El Dursi. Dwa tygodnie po porodzie pokazała, jak wygląda jej ciało. W przeciwieństwie do części koleżanek z branży, nie dodała nagrania z idealnym płaskim brzuchem.

Klaudia El Dursi wciska się w body od Kim Kardashian

Najnowszy post modelki wywołał sporo zamieszania. Klaudia El Dursi postanowiła bowiem podzielić się ze swoimi fanami haulem zakupowym. Do prowadzącej "Hotel Paradise" dotarła paczka z produktami marki SKIMS, której właścicielką jest Kim Kardashian. El Dursi wybrała kilka ciuszków, które miały "zamaskować fałdki".

Ja wiem. Samoakceptacja, self-love i te wszystkie swoje fałdki trzeba kochać, ale bez przesady. Wtedy z pomocą przychodzi paczka od SKIMS. Zamówiłam dużo fajnych rzeczy to dawno, więc nie wiem co jest w środku. Ale będzie mniej fałdek, będzie slim fit. Mam nadzieję - powiedziała na nagraniu.

Zamówiła m.in. kostium-body z poduszkami, które miały ujędrnić pupę i biust, czarny gorset, jasne body, piżamę, dres i top. Większość ubrań była w rozmiarze S, co wyraźnie rozbawiło Klaudię.

Musiałam mieć dobry nastrój, że wzięłam S-kę i myślałam: "Jestem taka drobna i mam mały biust" - śmiała się modelka.

Ubranie części ubrań było sporym wyzwaniem. Na pierwszy ogień poszedł brązowy kostium. El Dursi musiała się napracować, żeby się w nie wcisnąć! W końcu się to udało. Problem miała również z zapięciem gorsetu. By go zapiąć musiała położyć się na ziemi. Na szczęście beżowe body nie sprawiało trochę mniej problemów.

Trzeba za to przyznać, że wysiłek się opłacił. Bielizna modelująca od Kardashianki zdecydowanie spełniała swoją funkcję. Idealnie wygładziły sylwetkę El Dursi, a równocześnie wyeksponowały jej biust.

Fajne, znowu cycki są na wierzchu, bo muszą być na wierzchu, bo karmię - powiedziała po przymierzeniu bluzki z głębokim dekoltem.

