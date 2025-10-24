Doda ograniczyła muzyczną działalność. Z tej imprezy nie mogła zrezygnować!

Doda (41 l.) bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Piosenkarka doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów. Przez dwadzieścia lat kariery zgromadziła pokaźne grono wiernych fanów. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2 miliony internautów, z którymi chętnie dzieli się relacjami ze swojego życia.

W ostatnich miesiącach piosenkarka znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność i skupiła się na rozwoju biznesowej działalności. "Zakończyłam swoją muzyczną przygodę i wydawnictwa. Piosenka 'Nie żałuję' była ostatnią na ten moment" - mówiła przed rokiem w rozmowie z portalem Pomponik. Nie oznacza to jednak, że Doda całkowicie zrezygnowała z występów na scenie. Chociaż nie wyruszy już w trasę koncertową, to można ją zobaczyć podczas imprez telewizyjnych.

Piosenkarka regularnie pojawia się na sylwestrowych wydarzeniach. W tym roku nie będzie inaczej. Doda potwierdziła niedawno, że 31 grudnia pojawi się na scenie. Nie zdradziła jednak, na której dokładnie imprezie wystąpi.

Doda w obcisłym kombinezonie wygina się do kamery

Chociaż do końca roku jeszcze trochę czasu, to już trwają prace na sylwestrowymi eventami. Doda na Instagramie pokazała kulisy nagrań do sylwestrowych spotów. "A dziś nagrywaliśmy spot do Sylwestra" - napisała pod filmikiem, na którym można podziwiać jej stylizację. 41-latka ubrana była w obcisły kombinezon, który opinał ją niczym druga skóra!

Chociaż ubrana była od stóp do głów, to koronkowy materiał nie pozostawiał za wiele dla wyobraźni. W kolejnym poście Doda dodała kilka portretów, a następnie materiał zza kulis spotu.

Uwierzcie mi, że naprawdę nie chce mi się tak wyginać na zawołanie. To jest po prostu profesjonalizm w KAŻDYM calu - stwierdziła.

Na nagraniu widać, jak Doda seksownie wygina się przed obiektywem kamery. Krótki filmik wywołał falę komentarzy.

W następnym życiu też poproszę o taką figurę!; To jest po prostu naturalne. Masz to w krwi; Zazdroszczę takiej figury i samodyscypliny w dążeniu do celu i dbaniu o siebie; Wyginam śmiało ciało.

