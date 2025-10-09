Doda wypoczywa w słonecznej Hiszpanii. Co za widoki!

Doda (41 l.) bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. W ostatnich miesiącach piosenkarka znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność i skupiła się na rozwoju biznesowej działalności. Zrezygnowała z koncertów na rzecz krótszych występów.

Chociaż nie jeździ już w trasy, to nadal ma wiele na głowie. Nic więc dziwnego, że gdy tylko może udaje się na wakacje. Na początku października Doda spakowała walizki i wyjechała do słonecznej Hiszpanii. Tam mogła zrzucić jesienne ubrania i wskoczyć w bikini. Relacją z wyjazdu dzieli się na swoim Instagramie. Piosenkarkę obserwuje ponad 2,1 mln internautów! Fani niecierpliwie wyczekują kolejnych postów, a na każdy z nich reagują z entuzjazmem.

Doda zachwyca w zwiewnej kreacji. Odsłoniła głęboki dekolt

Doda również tym razem nie zawiodła i pilnie relacjonuje swój wyjazd. 41-latka na urlopie stara się zachować balans między słodkim lenistwem a aktywnością. Podczas październikowego urlopu łączy zwiedzanie turystycznych atrakcji z chodzeniem po knajpach oraz... wspinaniem się po skałkach. Wybrała się bowiem na wycieczkę do parku narodowego, a tam przeszła po linie nad przepaścią!

Przeglądając wakacyjne zdjęcia gwiazdy trudno nie zwrócić uwagi na jej stylizacje. Piosenkarka ostatnio jest miłośniczką różnych odcieni brązu. Fani zgodnie twierdzą, że brąz to jej kolor! Każda ze stylizacji gwiazdy podkreślała jej zabójczą figurę, a szczególnie bujny biust. W środę Doda wrzuciła post, w którym zapowiedziała poważne zmiany.

Czy się boję ? Pewnie. Czy zawsze o tym marzyłam? Pewnie. Czy czuję , że to dobry pomysł? niekoniecznie. Czy to zrobię? Bez wątpienia. Każda z moich najlepszych decyzji w życiu na początku była niekomfortowa. Jeżeli jesteś na wygodnej drodze, jedziesz w złym kierunku. Fly high - stwierdziła.

Na chwilę przed tajemniczą zapowiedzią udała się na spacer ze swoimi pieskami, które często towarzyszą jej w podróżach. Gwiazda narzuciła na siebie krótką sukienkę z szerokimi rękawami oraz głębokim dekoltem, który odsłaniał stanik od bikini w tym samym kolorze.

