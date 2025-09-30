Ale widoki! Doda pokazała wszystkim cztery litery. Co będzie następne?

Doda po raz kolejny pokazała, że wie, jak przyciągnąć uwagę i rozpalić internet. Jej najnowsze nagranie, opublikowane na jej profilu na Instagramie, wywołało burzę. Przeważały zachwyty - gołą pupa 41-letrniej Dody faktycznie robi wrażenie!

Doda wystawiła światu do kamery pupę w skąpym body, zaledwie jednym paseczku. W ten sposób chciała pochwalić się perfekcyjnie wyrzeźbionymi pośladkami. Całość prezentacji wokalistki została podkreślona białą magnezją, której używają sportowcy podczas treningów z ciężarami. Efekt?

Nowe wideo Dody natychmiast wywołało falę komentarzy i polubień! Fani nie kryją zachwytu nad jej formą, a niektórzy pytają żartobliwie: co jeszcze pokaże? Zobacz też: Doda zarabia fortunę na reklamach. Piosenkarka podała konkretne kwoty. Tanio nie jest

Goła pupa Dody i przesłanie

Doda nie ograniczyła się jednak do samego nagrania. W opisie przypomniała, że sport towarzyszy jej od najmłodszych lat.

Magnezja robi robotę. Przypomniała mi dzieciństwo i godziny spędzone z tatą i ciężarowcami na treningach. W zdrowym ciele, zdrowy duch! 41 lat, ćwiczę od dziecka, ale wystarczy dbanie o siebie i ruch co drugi dzień, by mieć sylwetkę na lata” – napisała. Gwiazda podkreśliła, że systematyczna aktywność to klucz nie tylko do dobrej kondycji, ale też do zdrowego podejścia do życia.

Wokalistka wykorzystała moment, by zmotywować swoje obserwatorki.

Życzę wszystkim kobietom miłości do sportu, bo to jak pokochać siebie.

Prezent na Dzień Chłopaka

Nie zapomniała też o mężczyznach, składając im życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Zrobiła to jednak w typowym dla siebie, zadziornym stylu:

Trochę o sporcie, a trochę w prezencie na dzień chłopaka. Z okazji tego dnia życzę wszystkim chłopcom, aby w końcu stali się mężczyznami.

Burza w sieci

Ten komentarz wywołał szeroki uśmiech wśród internautów, którzy od razu zaczęli żartować i podsycać dyskusję. Pod postem zaroiło się od - w większości entuzjastycznych - reakcji.

Sztos! Widać efekty ciężkiej pracy. Brawo, mega motywacja Figura jak marzenie Królowa jest tylko jedna Kochana pamiętam ciebie:) startowałam z Twoim tatą lata 90 :) Super sylwetka baw się tym dalej ...śiłownia to plac zabaw dla dorosłych 😁Nagranie szybko zdobyło dziesiątki tysięcy polubień i setki udostępnień, a sama Doda znów znalazła się w centrum medialnej uwagi. Mam nadzieję, że na FB tego nie dodałaś bo tam już nie będzie ogień, a pożar 😂 Życzenia z dupy 😂❤️ ohhh

Doda zna zasady

Trudno się dziwić - od lat wiadomo, że piosenkarka świetnie rozumie zasady rządzące show-biznesem. Każdy jej wpis to mieszanka seksapilu, poczucia humoru i bezpośrednich komentarzy do rzeczywistości. Dzięki temu potrafi jednocześnie bawić, inspirować i prowokować. I choć jedni zarzucają jej kontrowersyjność, a inni uważają, że przesadza z odważnymi zdjęciami, to wszyscy są zgodni: obok Dody nie da się przejść obojętnie.

Teraz, gdy internet żyje jej nagim nagraniem, pozostaje pytanie – skoro już zaświeciła pupą, to co będzie następne? Bo jedno jest pewne: Doda jeszcze nieraz znajdzie sposób, by znów zelektryzować swoich fanów i udowodnić, że wciąż jest królową polskiej sceny.

