2025-09-24

Lata mijają, a Doda nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Sława oraz pokaźne grono obserwujących na Instagramie przekładają się również na wynagrodzenie. Gwiazda szczerze wyznała, ile bierze za reklamę. Kwota zwala z nóg!

Doda od lat nie schodzi z afiszy 

Doda (41 l.) pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jeszcze jako nastolatka. Z domu wyprowadziła mając zaledwie 14 lat. Po tym dołączyła do Teatru Buffo, z którego odeszła po czterech latach, by skupić się na muzycznej działalności z zespołem Virgin. Sławę przyniosły jej nie tylko wielkie hity grupy, ale również występ w programie "Bar". Od tamtej pory jest stałą częścią polskiego show-biznesu.

Dziś Doda bez wątpienia jest jedną z największych polskich gwiazd. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. W ostatnich miesiącach piosenkarka znacznie ograniczyła swoją artystyczną działalność i skupiła się na rozwoju biznesowej działalności. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowała z koncertów.

Doda zarabia fortunę na reklamach. Zdradziła stawki!

Piosenkarka bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Wśród relacji z koncertów czy wyjazdów w ciepłe kraje na jej profilu można znaleźć również reklamy. Doda promuje produkty sygnowane jej nazwiskiem, ale współpracuje też z innymi markami. Doda doskonale zna swoją wartość. Firma, która chce, by gwiazda promowała ich produkty, musi za to słono zapłacić. O stawkach powiedziała sama piosenkarka w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Ja za kampanię reklamową za rok nie schodzę poniżej miliona złotych, a analogicznie za pół roku - połowę mniej. [...] Są kampanie, które są tak ciekawe i fascynujące, że zgadzam się na sześciomiesięczną reklamę. Taką mieliśmy np. z tą sztuczną inteligencją - tam było mnóstwo ikonicznych rzeczy - wyznała.

Sporo trzeba też zapłacić za jej występ. Doda od pewnego czasu nie daje już koncertów, a jedynie krótkie występy. Krótko nie znaczy jednak tanio. Zapytana o konkretne kwoty i możliwość zakupu dóbr typu auto lub mieszkanie za pieniądze z występów, odpowiedziała:

Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję, bo zap...ałam bardzo długo i objechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz. Inwestowałam w swoje koncerty, wszystkie pieniądze. Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to - zdradziła w "Świecie Gwiazd".

