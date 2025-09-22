Mocne słowa Dody pod adresem Skolima! Surowo go oceniła

Skolim nie ma jeszcze trzydziestki, a już jest milionerem

Skolim (28 l.), czyli Konrad Skolimowski, dał się poznać jako Patryk z "Barw szczęścia". Jednak to jako "król latino" zyskał ogromną sławę. W 2018 roku wydał singiel "Kocham ciebie tak". Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany trzy lata temu przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 245 milionów wyświetleń na YouTube!

Piosenkarz gra nawet kilka koncertów dziennie, a między występami przemieszcza się helikopterem. W minione wakacje Skolim pojawił się na scenie ponad 150 razy.

Chociaż nie ma jeszcze trzydziestki, to już od dawna jest milionerem. Na koncertach zarabia prawdziwą fortunę. Według medialnych doniesień życzy sobie od 25 000 do 40 000 złotych za występ. Niedawno w rozmowie z "Faktem" wyznał, że za gażę z wakacyjnych imprez mógłby kupić nie mieszkanie, a całe osiedle.

Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić. Natomiast jak duże to czas by zweryfikował - przyznał.

Doda w mocnych słowach o Skolimie. "Nie jesteś artystą"

Skolim za kilka dni wystąpi podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy. Dziewiąta edycja tej taneczno-muzycznej uczty odbędzie się w sobotę, 27 września. Na scenie pojawi się również Doda (41 l.). W rozmowie z portalem Party.pl została zapytana o to, co sądzi o graniu kilku koncertów dziennie.

Okazuje się, że piosenkarka jest zdecydowaną przeciwniczką takich praktyk. W odpowiedzi nie szczędziła mocnych słów.

Uważam, że nie może być wydajny i akurat w tym przypadku jest to słabe. To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciśnięcie jak cytrynę tego czasu. Nie jesteś w stanie, jeżeli jesteś prawdziwym artystą, który daje z siebie absolutnie wszystko podczas koncertu, za 15 minut zrobić to samo. Jesteś po prostu wykończony. Jest tylko jedna szansa, żeby zrobić to kilkukrotnie w ciągu dnia. Po prostu musisz mieć to w d... za każdym razem i robić to, jak z taśmy, ale wtedy nie jesteś artystą, rzemieślnikiem bardziej - stwierdziła Doda.

