Skolim zarabia fortunę na koncertach

Skolim (28 l.), czyli Konrad Skolimowski, od dawna znany jest widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Ale to nie na aktorstwie zbił fortunę. Od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Jego kariera zaczęła się od piosenki "Kocham ciebie tak" z 2018 roku. Jego muzyka szybko stała się hitem w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych. Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany w 2022 roku przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 245 milionów wyświetleń na YouTube!

Na koncerty Skolima przybywają prawdziwe tłumy. W sezonie letnim gra ich nawet po kilka dziennie. By zdążyć na wszystkie występy, razem z zespołem przemieszcza się... helikopterem. W minione wakacje zagrał ponad 150 koncertów. Nawet wypadek nie powstrzymał go przed wejściem na scenę. W nocy z 15 na 16 lipca muzyk z ekipą brali udział w kolizji drogowej. Już dzień później "król latino" wkroczył na scenę z ręką na temblaku.

Skolim o swoich zarobkach. "Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić"

Skolim na koncertach zarabia prawdziwą fortunę. Według medialnych doniesień życzy sobie od 25 000 do 40 000 złotych za koncert. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że za gażę z wakacyjnych występów mógłby kupić nie mieszkanie, a całe osiedle.

Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić. Natomiast jak duże to czas by zweryfikował - przyznał.

Następnie dodał, że sukces go cieszy, ale on chciałaby przede wszystkim być przykładem dla ludzi, że marzenia można spełnić w każdym wieku.

[...] Natomiast dzisiaj staram się czynić dobro, by ta obfitość się mnie trzymała, żeby być przykładem dla młodych ludzi. Ale dla starszych też, bo w każdym wieku możesz się podnieść i zawalczyć o marzenia. Z dziesięć czy siedem lat temu miałem BMW E46, a nawet E36, które kupiłem za 3,5 tys. zł, więc mogę być przykładem dla tych ludzi - podsumował Skolim.

Skolim ma pomysł na nowy biznes. Otwiera stację benzynową

Ambitny muzyk zarabia nie tylko na koncertach. Skolim prężnie rozwija się również w innych polach. Muzyk dba bardzo o swoją markę i jest w stałym kontakcie z fanami. Jego wielbiciele chętnie kupują merch sygnowany nazwiskiem i podobizną gwiazdora. W sklepie internetowym można kupić różne gadżety - od ubrań po walizki czy leżaki.

W ubiegłym roku sprzedawał także kalendarz adwentowy ze swoją podobizną. Z kolei w automatach można zaopatrzyć się w jego perfumy. Muzyk działa też w mediach: zasiadał w jury w programie "Disco Star", występuje gościnnie w serialach.

Niedawno wyznał, że planuje zainwestować w kolejny biznes. Przedsiębiorczy gwiazdor chce otworzyć własną sieć stacji benzynowych!

Stacje benzynowe też otwieram, akurat koncesję teraz robię paliwową. [...] No właśnie jeszcze nie wiem, czy "Temperatura", czy "Skolim", czy "96", nie mam jeszcze na to zagadnienia. Natomiast to są takie rzeczy, które jak robię, to tak się trochę bawię, jakbym w Monopoly sobie grał - powiedział w rozmowie z Kanałem Zero.

