2025-09-11 13:50

Konrad "Skolim" Skolimowski nie może narzekać na brak zajęć. W minione wakacje zagrał ponad 150 koncertów. Jak sam wyznał, za wynagrodzenie mógłby kupić "całe bloki, całe osiedla". Ma za to inny pomysł na biznes. Młody gwiazdor ma zamiar uruchomić... własną sieć stacji benzynowych.

Skolim zarabia fortunę na koncertach

Skolim (28 l.), czyli Konrad Skolimowski, od dawna znany jest widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Ale to nie na aktorstwie zbił fortunę. Od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Jego kariera zaczęła się od piosenki "Kocham ciebie tak" z 2018 roku. Jego muzyka szybko stała się hitem w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych. Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany w 2022 roku przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 245 milionów wyświetleń na YouTube!

Na koncerty Skolima przybywają prawdziwe tłumy. W sezonie letnim  gra ich nawet po kilka dziennie. By zdążyć na wszystkie występy, razem z zespołem przemieszcza się... helikopterem. W minione wakacje zagrał ponad 150 koncertów. Nawet wypadek nie powstrzymał go przed wejściem na scenę. W nocy z 15 na 16 lipca muzyk z ekipą brali udział w kolizji drogowej. Już dzień później "król latino" wkroczył na scenę z ręką na temblaku.

Skolim o swoich zarobkach. "Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić"

Skolim na koncertach zarabia prawdziwą fortunę. Według medialnych doniesień życzy sobie od 25 000 do 40 000 złotych za koncert. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że za gażę z wakacyjnych występów mógłby kupić nie mieszkanie, a całe osiedle.

Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić. Natomiast jak duże to czas by zweryfikował - przyznał.

Następnie dodał, że sukces go cieszy, ale on chciałaby przede wszystkim być przykładem dla ludzi, że marzenia można spełnić w każdym wieku. 

[...] Natomiast dzisiaj staram się czynić dobro, by ta obfitość się mnie trzymała, żeby być przykładem dla młodych ludzi. Ale dla starszych też, bo w każdym wieku możesz się podnieść i zawalczyć o marzenia. Z dziesięć czy siedem lat temu miałem BMW E46, a nawet E36, które kupiłem za 3,5 tys. zł, więc mogę być przykładem dla tych ludzi - podsumował Skolim.

Skolim ma pomysł na nowy biznes. Otwiera stację benzynową

Ambitny muzyk zarabia nie tylko na koncertach. Skolim prężnie rozwija się również w innych polach. Muzyk dba bardzo o swoją markę i jest w stałym kontakcie z fanami. Jego wielbiciele chętnie kupują merch sygnowany nazwiskiem i podobizną gwiazdora. W sklepie internetowym można kupić różne gadżety - od ubrań po walizki czy leżaki.

W ubiegłym roku sprzedawał także kalendarz adwentowy ze swoją podobizną. Z kolei w automatach można zaopatrzyć się w jego perfumy. Muzyk działa też w mediach: zasiadał w jury w programie "Disco Star", występuje gościnnie w serialach.

Niedawno wyznał, że planuje zainwestować w kolejny biznes. Przedsiębiorczy gwiazdor chce otworzyć własną sieć stacji benzynowych! 

Stacje benzynowe też otwieram, akurat koncesję teraz robię paliwową. [...] No właśnie jeszcze nie wiem, czy "Temperatura", czy "Skolim", czy "96", nie mam jeszcze na to zagadnienia. Natomiast to są takie rzeczy, które jak robię, to tak się trochę bawię, jakbym w Monopoly sobie grał - powiedział w rozmowie z Kanałem Zero.

