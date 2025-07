Skolim miał wypadek samochodowy

Skolim (28 l.), czyli Konrad Skolimowski, od dawna znany jest widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Młody aktor od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd muzyki tanecznej. Nazywany jest także polskim królem latino. Prawdziwy sukces przyniósł mu wydany w 2022 roku przebój "Wyglądasz idealnie", który obecnie ma aż 242 milionów wyświetleń na YouTube!

Młody gwiazdor w sezonie wakacyjnym gra na nawet po kilka koncertów dziennie. Tylko w czerwcu miał zaplanowanych ponad czterdzieści występów. Skolim dba o kontakt z fanami i bardzo rzadko odwołuje zaplanowane występy. Nie zrobił tego nawet po niedawnym wypadku samochodowym.

Wszystko działo się w nocy z 15 na 16 lipca w okolicach Koszalina, warunki na drodze były trudne, padało. W pewnym momencie samochód gwiazdora wpadł w poślizg. Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia z kolizji, a na TikToku można znaleźć nagranie wykonane przez kierowcę przejeżdżającego obok miejsca zdarzenia.

Skolim dziękuje Bogu za ochronę

Na zdjęciach i nagraniach z miejsca wypadku widać charakterystyczne różowe BMW Skolima. Menadżer gwiazdora uspokajał - nikomu nic się nie stało. Wyjaśnił również, jak doszło do wypadku.

Jak to mówią, przyczyn zawsze jest wiele, ale najważniejsza jest taka, że na drodze była substancja ropopochodna, przez co auto wpadło w poślizg. Auto pójdzie na pewno na oględziny. [...] Najważniejsze, że są cali i zdrowi - powiedział "Super Expressowi" menadżer Skolima Wojciech Woner.

Sam Skolim nie odniósł się do niebezpiecznej sytuacji. Zdecydował się na coś innego. Kilka godzin po wypadku udał się do kościoła, gdzie padł na kolana przed ołtarzem. Na Instagramie i Facebooku opublikował zdjęcie z wymownym podpisem: "Dziękuję". Fani muzyka od razu uaktywnili się w komentarzach. Mąż Roksany Węgiel-Mglej, Kevin, udostępnił post Skolima na własnej relacji z tekstem: "I ja to bardzo szanuje. Fajnie że w branży są takie osoby". Z kolei raper Bedoes napisał:

Bardzo rzadko artyści pokazują swoją wiarę. Dziękuję Ci za to, że jesteś z niej dumny. Dużo zdrowia i siły wysyłam. Skoro cały czas tu jesteś, to znaczy, że masz tu większą misję do wykonania niż myślisz.

