Ten serial był hitem lat 90. Dziś kończy 28 lat i nadal bawi widzów

"13 posterunek": kultowy serial Polsatu kończy 28 lat. Tak zaczęła się jedna z najsłynniejszych polskich komedii

Choć od premiery minęły niemal trzy dekady, "13 posterunek" wciąż budzi sentyment i wywołuje uśmiech u widzów, którzy dorastali pod koniec lat 90. Pierwszy odcinek serialu wyemitowano 24 grudnia 1997 roku, co oznacza, że mamy właśnie 28. rocznicę debiutu jednej z najbardziej kultowych polskich komedii telewizyjnych. Produkcja Polsatu na stałe zapisała się w historii rodzimej popkultury, a jej absurdalny humor i charakterystyczne postacie do dziś są cytowane przez fanów.

O czym był "13 posterunek"?

Akcja serialu rozgrywała się na fikcyjnym komisariacie policji – tytułowym 13. posterunku. Zamiast realistycznego obrazu pracy funkcjonariuszy widzowie dostali komediową parodię policji, pełną groteskowych sytuacji, absurdalnych dialogów i celowo przerysowanych bohaterów. Każdy odcinek opowiadał osobną historię, często luźno inspirowaną kryminalnymi schematami, ale zawsze sprowadzoną do żartu.

Serial bez skrępowania kpił z biurokracji, władzy, stereotypów i codziennych absurdów, jakie można było rozpoznać w realiach lat 90. To właśnie ten humor - momentami prosty, momentami zaskakująco trafny - sprawił, że serial szybko zdobył ogromną popularność.

"13 posterunek" był hitem lat 90. Pamiętacie te kadry?

Obsada, która przeszła do historii

Jednym z największych atutów serialu była wyrazista obsada, idealnie dopasowana do komediowej konwencji. W sitocomie wystąpili m.in.:

Cezary Pazura jako komendant – postać inspirowana hollywoodzkimi filmami akcji, skrajnie niekompetentna, a przy tym przekonana o własnym geniuszu.

– postać inspirowana hollywoodzkimi filmami akcji, skrajnie niekompetentna, a przy tym przekonana o własnym geniuszu. Marek Perepeczko jako sierżant Władysław – jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów serialu.

– jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów serialu. Agnieszka Włodarczyk jako Kasia - młoda policjantka, która szybko stała się jedną z rozpoznawalnych twarzy produkcji.

- młoda policjantka, która szybko stała się jedną z rozpoznawalnych twarzy produkcji. Paweł Burczyk jako Posterunkowy.