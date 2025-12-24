Ten serial był hitem lat 90. Dziś kończy 28 lat i nadal bawi widzów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-24 14:11

Wystartował w Wigilię 1997 roku i błyskawicznie stał się telewizyjnym fenomenem. "13 posterunek" rozśmieszał Polaków absurdalnym humorem, kultowymi tekstami i barwną ekipą z komisariatu, o której mówiło się wszędzie. Dziś mija 28 lat od premiery, a serial wciąż wraca w powtórkach i internetowych cytatach, udowadniając, że dobra komedia potrafi przetrwać próbę czasu.

"13 posterunek": kultowy serial Polsatu kończy 28 lat. Tak zaczęła się jedna z najsłynniejszych polskich komedii

Choć od premiery minęły niemal trzy dekady, "13 posterunek" wciąż budzi sentyment i wywołuje uśmiech u widzów, którzy dorastali pod koniec lat 90. Pierwszy odcinek serialu wyemitowano 24 grudnia 1997 roku, co oznacza, że mamy właśnie 28. rocznicę debiutu jednej z najbardziej kultowych polskich komedii telewizyjnych. Produkcja Polsatu na stałe zapisała się w historii rodzimej popkultury, a jej absurdalny humor i charakterystyczne postacie do dziś są cytowane przez fanów.

O czym był "13 posterunek"?

Akcja serialu rozgrywała się na fikcyjnym komisariacie policji – tytułowym 13. posterunku. Zamiast realistycznego obrazu pracy funkcjonariuszy widzowie dostali komediową parodię policji, pełną groteskowych sytuacji, absurdalnych dialogów i celowo przerysowanych bohaterów. Każdy odcinek opowiadał osobną historię, często luźno inspirowaną kryminalnymi schematami, ale zawsze sprowadzoną do żartu.

Serial bez skrępowania kpił z biurokracji, władzy, stereotypów i codziennych absurdów, jakie można było rozpoznać w realiach lat 90. To właśnie ten humor - momentami prosty, momentami zaskakująco trafny - sprawił, że serial szybko zdobył ogromną popularność.

Obsada, która przeszła do historii

Jednym z największych atutów serialu była wyrazista obsada, idealnie dopasowana do komediowej konwencji. W sitocomie wystąpili m.in.:

  • Cezary Pazura jako komendant – postać inspirowana hollywoodzkimi filmami akcji, skrajnie niekompetentna, a przy tym przekonana o własnym geniuszu.
  • Marek Perepeczko jako sierżant Władysław – jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów serialu.
  • Agnieszka Włodarczyk jako Kasia - młoda policjantka, która szybko stała się jedną z rozpoznawalnych twarzy produkcji.
  • Paweł Burczyk jako Posterunkowy.
