Gdzie kręcono serial "1670"? Adamczycha Jana Pawła istnieje naprawdę!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-01 9:05

Serial "1670" szybko podbił serca widzów i stał się jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich lat. Widzowie zachwycili się humorem, bohaterami i klimatem dawnej polskiej wsi. Nic więc dziwnego, że wielu z nich zaczęło się zastanawiać, gdzie naprawdę kręcono produkcję i czy Adamczycha Jana Pawła istnieje w rzeczywistości.

Super Express Google News
  • Serial "1670" podbił serca widzów już pierwszym sezonem!
  • Zastanawiasz się, gdzie kręcono produkcję i czy Adamczycha Jana Pawła istnieje naprawdę?
  • Odkryj prawdziwe lokacje hitu Netflixa i dowiedz się, co łączy fikcję z rzeczywistością!

Seriale produkowane przez serwis streamingowy Netflix od lat cieszą się ogromną popularnością i często stają się globalnymi hitami. Platforma inwestuje zarówno w widowiskowe produkcje amerykańskie, jak i w lokalne tytuły tworzone specjalnie z myślą o widzach w poszczególnych krajach. Polskie seriale Netflixa regularnie trafiają na listy najchętniej oglądanych, a widzowie doceniają je za humor, oryginalność i odniesienia do rodzimej kultury. Jednym z przykładów takiej produkcji, która szybko zdobyła sympatię fanów, jest "1670", który całkiem niedawno miał premierę drugiego sezonu.

Serial "1670" okazał się hitem

Serial "1670" w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli pojawił się na platformie Netflix w grudniu 2023 roku. Pierwszy sezon szybko okazał się hitem, więc w 2025 roku we wrześniu doczekaliśmy się drugiej części niebywałej historii mieszkańców wsi Adamczycha. "1670" to kostiumowy serial satyryczny, który w prześmiewczy sposób przedstawia obraz polskiej szlachty, co bardzo spodobał się widzom.

Polecany artykuł:

Serial TVP hitem Netflixa. Widzowie nie mogą się od niego oderwać. Jest oglądan…

O co chodzi w "1670"?

Serial "1670", wyprodukowany dla Netflixa, to - tak jak wspominaliśmy - komediowa satyra historyczna osadzona w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Cała akcja dzieje się we wsi Adamczycha, gdzie żyje szlachcic Jan Paweł Adamczewski wraz ze swoją rodziną. 

Adamczewski to postać groteskowa - dumny ze swojego herbu, zapatrzony w siebie i nieustannie próbujący podkreślać swoją pozycję. Wokół niego rozgrywa się szereg absurdalnych sytuacji, które w krzywym zwierciadle pokazują życie szlachty: spory o ziemię, konflikty sąsiedzkie, relacje rodzinne, a także stosunek do chłopów.

W serialu świetnie łączą się realia XVII wieku ze współczesnym językiem i problemami. Co ciekawe, po premierze drugiego sezonu wiele osób ponownie zaczęło interesować się tym, gdzie kręcono serial. Okazuje się, że wiemy, w którym miejscu w Polsce powstawały kultowe ujęcia i mamy zdjęcia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Adamczycha Jana Pawła z "1670". To tu kręcono serial [ZDJĘCIA]

Kolbuszowa 1670
43 zdjęcia

To tutaj kręcono "1670"

Serial był filmowany w kilku miejscach w Polsce, lecz spora jego część była nagrywana w skansenie w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Właśnie tam powstało wiele scen związanych z zabudową wsi, dworkiem i chatami.

W Kolbuszowej powstały m.in. ujęcia z dworkiem głównego bohatera, karczmą "U Żyda" czy kuźnią Macieja. Twórcy korzystali zarówno z istniejących zabudowań, jak i zbudowali specjalnie na potrzeby produkcji nowe konstrukcje. Na ekranie pojawia się również malowniczy staw, doskonale znany bywalcom skansenu. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie skansenu, które z pewnością kojarzycie z serialu.

Gdzie jest serialowa Adamczycha?

Co ciekawe, wieś Adamczycha istnieje również w rzeczywistości, lecz nie ma nic wspólnego z tą serialową. Realna miejscowość w województwie mazowieckim (gmina Baranowo, niedaleko Ostrołęk).

QUIZ. Drugi sezon „1670” już dostępny! A ile pamiętasz z pierwszego? Zdobądź 13 punktów i jesteś swój chłop!
Pytanie 1 z 13
1. Kto wypowiedział to zdanie? „To nie moje słowa. To Cyceron”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SERIAL
1670 SERIAL
NETFLIX