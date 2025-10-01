Gdzie kręcono serial "1670"? Adamczycha Jana Pawła istnieje naprawdę!

Serial "1670" podbił serca widzów już pierwszym sezonem!

Zastanawiasz się, gdzie kręcono produkcję i czy Adamczycha Jana Pawła istnieje naprawdę?

Odkryj prawdziwe lokacje hitu Netflixa i dowiedz się, co łączy fikcję z rzeczywistością!

Seriale produkowane przez serwis streamingowy Netflix od lat cieszą się ogromną popularnością i często stają się globalnymi hitami. Platforma inwestuje zarówno w widowiskowe produkcje amerykańskie, jak i w lokalne tytuły tworzone specjalnie z myślą o widzach w poszczególnych krajach. Polskie seriale Netflixa regularnie trafiają na listy najchętniej oglądanych, a widzowie doceniają je za humor, oryginalność i odniesienia do rodzimej kultury. Jednym z przykładów takiej produkcji, która szybko zdobyła sympatię fanów, jest "1670", który całkiem niedawno miał premierę drugiego sezonu.

Serial "1670" okazał się hitem

Serial "1670" w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli pojawił się na platformie Netflix w grudniu 2023 roku. Pierwszy sezon szybko okazał się hitem, więc w 2025 roku we wrześniu doczekaliśmy się drugiej części niebywałej historii mieszkańców wsi Adamczycha. "1670" to kostiumowy serial satyryczny, który w prześmiewczy sposób przedstawia obraz polskiej szlachty, co bardzo spodobał się widzom.

O co chodzi w "1670"?

Serial "1670", wyprodukowany dla Netflixa, to - tak jak wspominaliśmy - komediowa satyra historyczna osadzona w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Cała akcja dzieje się we wsi Adamczycha, gdzie żyje szlachcic Jan Paweł Adamczewski wraz ze swoją rodziną.

Adamczewski to postać groteskowa - dumny ze swojego herbu, zapatrzony w siebie i nieustannie próbujący podkreślać swoją pozycję. Wokół niego rozgrywa się szereg absurdalnych sytuacji, które w krzywym zwierciadle pokazują życie szlachty: spory o ziemię, konflikty sąsiedzkie, relacje rodzinne, a także stosunek do chłopów.

W serialu świetnie łączą się realia XVII wieku ze współczesnym językiem i problemami. Co ciekawe, po premierze drugiego sezonu wiele osób ponownie zaczęło interesować się tym, gdzie kręcono serial. Okazuje się, że wiemy, w którym miejscu w Polsce powstawały kultowe ujęcia i mamy zdjęcia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Adamczycha Jana Pawła z "1670". To tu kręcono serial [ZDJĘCIA]

To tutaj kręcono "1670"

Serial był filmowany w kilku miejscach w Polsce, lecz spora jego część była nagrywana w skansenie w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Właśnie tam powstało wiele scen związanych z zabudową wsi, dworkiem i chatami.

W Kolbuszowej powstały m.in. ujęcia z dworkiem głównego bohatera, karczmą "U Żyda" czy kuźnią Macieja. Twórcy korzystali zarówno z istniejących zabudowań, jak i zbudowali specjalnie na potrzeby produkcji nowe konstrukcje. Na ekranie pojawia się również malowniczy staw, doskonale znany bywalcom skansenu. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie skansenu, które z pewnością kojarzycie z serialu.

Gdzie jest serialowa Adamczycha?

Co ciekawe, wieś Adamczycha istnieje również w rzeczywistości, lecz nie ma nic wspólnego z tą serialową. Realna miejscowość w województwie mazowieckim (gmina Baranowo, niedaleko Ostrołęk).