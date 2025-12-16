Niezwykłe bombki wesprą zwierzaki! Ręcznie malowane cuda na ratunek zwierzętom

W przemyskiej Fundacji Ada (woj. podkarpackie) w okresie przedświątecznym praca wre! Wszystko to za sprawą niezwykłej akcji. Malarz Cezary Kotowicz, który zazwyczaj maluje zwierzaki na ubraniach sprzedawanych przez Fundację, swoją sztukę przeniósł na bombki choinkowe. Tak powstają unikalne dzieła, które będą mogły nas cieszyć przez cały okres świąteczny.

- Malowanie na szklanych kulach to całkiem co innego niż tworzenie na płótnie, ale daje mnóstwo radości. Chociaż potrzeba kilku dni pracy, żeby powstała jedna bombka, to efekt cieszy nas wszystkich - mówił Cezary Kotowicz - Radość jest tym większa, że wiemy iż bombki, które są licytowane u nas cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a cały dochód ze sprzedaży pomoże naszym zwierzętom - dodał artysta.

Niezwykłe bombki wsparciem dla zwierzaków

Te niezwykłe małe cuda to prawdziwe dzieła sztuki! Na delikatnej fakturze szklanej bombki pojawiają się całe obrazy. Pokryte są kilkoma lub kilkunastoma warstwami farby, co daje efekt niezwykłych obrazów. Na choinkowych kulach znajdziecie koty spacerujące po dachach, jest sowa zamknięta w motywie gwiazdki. Na bombkach są też namalowane portrety malutkiego czarnego pieska, który mieszka w Fundacji, a fanom jest znany jako „Prezesik”.

Psia Wioska na bombkach. Kolorowe domki zamiast kojców

Na bombkach uwiecznione zostały też kolorowe domki przypominające budynki w Psiej Wiosce. To miejsce, w którym mieszkają zwierzęta – zamiast betonowych kojców, są kolorowe domki, imitujące mieszkania.

- Domki z Psiej Wioski powstają na przezroczystych bombkach. Z jednej strony mamy kolorowy budynek z otwartymi oknami i drzwiami, a z drugiej strony mamy pieska. Gdy patrzymy na bombkę od strony domku widzimy psiaka leżącego na poduszce w tym właśnie domku - zaznaczał Cezary Kotwicz.

Bombki stanowią prawdziwe dzieła sztuki! Na swojej choince możemy powiesić coś unikalnego, ręcznie malowanego i uroczego – bo przecież kto nie chciałby mieć ozdoby ze zwierzakami? Jednak co najważniejsze – te niezwykłe ozdoby wesprą zwierzęta z Fundacji Ada. Wszystkie informacje o licytacjach świątecznych bombek znajdują się na profilach w mediach społecznościowych Fundacji Ada.