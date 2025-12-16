Cezary Żak stracił przyjaciela. To słynny aktor, który zostawił po sobie pustkę. Przejmujące słowa

Cezary Żak to znany i ceniony aktor. Rozpoznawalność zyskał za sprawą wcielenia się między innymi w rolę Karola Krawczyka z serialu "Miodowe lata", ale sławę dała mu też podwójna rola księdza Piotra i wójta Pawła Kozioła w serialu "Ranczo" czy komisarza Chudego w "Ludzie Chudego" albo Józefa Sobolewicza w "Klanie". Można by długo wymieniać. Gwiazdor jest obecny na wielkim ekranie od wielu lat, choć występuje również w teatrze. Mało kto wie, że jednym z jego najdroższych przyjaciół, którego bardzo cenił, był Piotr Machalica, inny popularny aktor, który zmarł 14 grudnia 2020 roku w wieku 65 lat. Jak mówił w przeszłości Żak, był dla Machalicy kolegą, a przynajmniej tak zawsze chciał o sobie myśleć.

- On dla mnie był kimś bardzo ważnym: przyjacielem, może nawet kimś więcej... bratnią duszą. Był kimś, komu mogłem powierzyć nawet swoje najintymniejsze sprawy, zawsze mogłem na nim polegać i mu ufać - mówił Cezary Żak w rozmowie z Wirtualną Polską.

W ocenie aktora, Piotr Machalica był bardzo prawdziwym człowiekiem, lecz jednocześnie kruchym emocjonalnie, nadwrażliwym. Ta cecha była zarówno jego siłą, jak i słabością. W piątą rocznicę jego śmierci, z uwagi na relacje obu panów, Cezary Żak nie mógł powstrzymać się przed zabraniem głosu. Opublikował w sieci krótki, acz dosadny wpis. Szczegóły poniżej.

Cezary Żak wspomina Piotra Machalicę. Wyrwa w sercu została. "Puste krzesło w garderobie"

Cezary Żak, mówiąc o Piotrze Machalicy, wspominał nie tylko sferę prywatną oraz ich relację, lecz także kunszt aktorski, którym ten mógł się poszczycić. Niezwykle rzetelny w uprawianiu zawodu, choć tekstu uczył się jako ostatni. Gdy pięć lat temu Żak odebrał smutny telefon, późno w nocy, wiadomość uderzyła go jak twardy przedmiot w tył głowy.

- I ta myśl, że już go nie ma. I że zawsze jest za wcześnie na takie wiadomości - mówił Cezary Żak.

14 grudnia 2025 roku, w piątą rocznicę śmierci Piotra Machalicy, aktor znów zabrał głos. W relacji udostępnionej w mediach społecznościowych, Cezary Żak opublikował zdjęcie kolegi, które podpisał krótko, ale dosadnie: "To już pięć lat stoi jego puste krzesło w garderobie". Ten wpis złamał serca wielu fanów, ale jest jedno pocieszenie: pamięć o artyście wciąż nie zagasła.

