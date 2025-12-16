Baron pokazał wymiętą pościel i śniadanie do łóżka. Ten szczegół zwraca uwagę. Tak świętował urodziny

15 grudnia na InstaStory Barona pojawiło się zdjęcie z hotelu, które szybko przykuło uwagę fanów. Muzyk pokazał łóżko z wymiętą pościelą oraz dwie tace z jedzeniem. Choć na pierwszy rzut oka mogło to wyglądać jak śniadanie dla dwojga, fani szybko wychwycili istotne detale – sztućce i filiżanka były przygotowane tylko dla jednej osoby. Wszystko wskazywało więc na samotny poranek.

Zobacz także: Sandra Kubicka 2 tygodnie temu ZNÓW złożyła pozew o rozwód. Teraz przerwała milczenie: "Jestem na lekach"

Urodzinowy deser Barona

Później Baron opublikował kolejne InstaStory, tym razem chwaląc się urodzinowym deserem z racą. W tle słychać było męski głos, a sam Alek sprawiał wrażenie zrelaksowanego i pogodnego. Zamiast rozwodowych wyznań czy gorzkich podsumowań muzyk postawił na spokojne świętowanie, najpewniej w towarzystwie kolegi.

Co ciekawe, kilka dni wcześniej Baron publicznie dziękował fanom za urodzinowe życzenia, pisząc o wdzięczności, radości i szczęściu. Po InstaStory z 15 grudnia wielu obserwatorów zaczęło się zastanawiać, czy nie był to subtelny sygnał, że mimo rozwodu artysta zamyka pewien rozdział i wchodzi w kolejny – już na własnych zasadach.

Dziękuję wam za wszystkie życzenia urodzinowe. Czuję w sercu wdzięczność, radość i szczęście! Wam życzę tego samego

- pisał na Instagramie.

Kubicka i Baron znów próbują się rozstać

Przypomnijmy, że w listopadzie do jednego z warszawskich sądów wpłynął pozew rozwodowy Kubickiej i Barona. Choć para wcześniej próbowała ratować związek, decyzja o rozstaniu okazała się ostateczna. Sandra Kubicka w swoim oświadczeniu zaznaczyła, że nie zamierza komentować szczegółów rozpadu małżeństwa. Podkreśliła jednak, że ją i Barona na zawsze będzie łączył syn i że oboje starają się zapewnić mu jak najlepsze dzieciństwo. Wspólnie świętowali nawet urodziny muzyka. Byli partnerzy nadal spędzają razem czas jako rodzice, co sugeruje, że ich rozstanie przebiega w spokojnej i pokojowej atmosferze.