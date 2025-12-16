Świąteczny dramat Kingi Rusin! Lekarze zabronili jej gotować. Nie może nawet ubrać choinki

Kinga Rusin, prezenterka telewizyjna, tegoroczne święta spędzi inaczej niż zwykle. Jak sama przyznaje, to będą dla niej "inne święta", a wszystko ze względu na spotkania z lekarzami, którzy... zabronili jej gotować czy piec potrawy świąteczne. Rusin nie może nawet ubrać choinki, nad czym bardzo ubolewa. Z jej najnowszego wpisu w mediach społecznościowych wynika, że zamiast przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, prezenterka wybrała spacery po ulicach słonecznej Barcelony. Odbywa również przechadzki po Maladze.

- Słońce dobrze mi robi. Pogoda zachęca do tego, żeby się "wystroić" - zamiast stroić choinkę, czego też mi zabroniono. Ale w końcu nic bardziej nie poprawia kobietom samopoczucia niż... moda - napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Zastanawiacie się, czy to wszystko na poważnie, czy z nutą ironii? My również. To, co jest pewne, to fakt rehabilitacji ręki, jaką przechodzi Kinga Rusin po złamaniu kości ramiennej. Właśnie ona miała być powodem tego całego zamieszania. Ze względów zdrowotnych i z uwagi na ryzyko jej przeciążenia, medycy postanowili dmuchać na zimne. A Kinga Rusin posłusznie słucha. Szczegóły poniżej.

Kinga Rusin nie może przygotować świąt. Fani proszą: "Daj namiary na tych lekarzy"

Kinga Rusin, nad czym na pewno bardzo ubolewa, nie może osobiście przygotować świąt Bożego Narodzenia. I choć na razie nie zdradziła, kto zrobi to za nią, to świetnie bawi się na zagranicznych wyjazdach. Tymczasem fani w mediach społecznościowych, gdzie Rusin podzieliła się druzgocącą nowiną, proszą o namiary na takich lekarzy.

- Też chętnie odpocznę, daj namiary na tych lekarzy. (...) Lubię tych lekarzy! (...) Potrzebuję takich specjalistów - czytamy w licznych wpisach. - Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. (...) Zdrówka, pani Kingo - piszą kolejni.

Oczywiście, skoro o Kindze Rusin mowa, nie milkną też echa dotyczące jej powrotu do polskiej telewizji. Są tacy, którzy tego powrotu bardzo wyczekują, jak i tacy, którzy nie chcą nawet o nim słyszeć. A Wy, po której stronie barykady stoicie? Dajcie znać.

Galeria zdjęć: Nawet ze złamaną ręką pełen glam! Kinga Rusin mistrzowsko zakamuflowała kontuzję, ale wesoło nie jest