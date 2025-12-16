Pogrzeb Agnieszki Maciąg obsługiwały same kobiety. To one niosły urnę z prochami. Mamy zdjęcia

Za nami pogrzeb Agnieszki Maciąg. 56-letnia gwiazda wybiegów i autorka książek o duchowości oraz zdrowym stylu życia zmarła 27 listopada. Od miesięcy walczyła z nowotworem, jednak wiedzieli o tym nieliczni. Pochówek gwiazdy zaplanowano na połowę grudnia:

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie na cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną.

Zobacz także: Poruszający widok na pogrzebie Agnieszki Maciąg. 87-letnia gwiazda kina przyszła oddać hołd byłej synowej

Uroczystość nie była długa, trwała mniej więcej godzinę, ale przejmująca i piękna. Żałobnicy zobaczyli zdjęcia Maciąg, posłuchali mantr i pożegnań. W ceremonii wzięli udział najbliżsi Agnieszki - jej ukochane dzieci, mąż, z którym spędziła 29 lat życia, a nawet była teściowa - dziś 87-letnia Barbara Wrzesińska. Były też osoby znane, jak Monika Olejnik, oraz wielbiciele talentu i podejścia do życia Maciąg.

Zobacz także: Nietypowe pożegnanie Agnieszki Maciąg. Mantra zamiast modlitwy, białe kwiaty. To dopiero początek!

Wyjątkowy pogrzeb. Był obsługiwany przez same kobiety

Pożegnanie i pochówek Maciąg zostały zorganizowane przez dom pogrzebowy, który wyróżnia się na tle innych. Mój Anioł zatrudnia kobiety, które niosą trumnę lub urnę, wygłaszają mowy, prowadzą ceremonię. Właścicielką też jest kobieta.

Pięknie pożegnałyśmy Agnieszkę z dziewczynami - można przeczytać na instagramowym profilu domu pogrzebowego.

Zobacz także: Prawda o nazwisku Agnieszki Maciąg wyszła na jaw podczas pogrzebu. Gwiazda tak się nie przedstawiała

My już jesteśmy po ceremonii pogrzebowej Agnieszki Maciąg. Było pięknie. Była energia taka, jaką Agnieszka zawsze obdarzała innych. Wspaniały pogrzeb, piękny - podsumowały panie, które pracowały przy uroczystości.

Wcześniej pogrzeb wyłącznie z kobietami jako osobami działającymi przy ceremonii miał Stanisław Sojka. Krótkie nagranie opublikowane przed dom pogrzebowy możecie zobaczyć niżej. Być może niebawem do sieci trafi nagranie z pochówku Maciąg. Z instagramowego konta Mojego Anioła można się dowiedzieć, że ostatnie pożegnanie byłej modelki było nagrywane z drona.

Zobacz także: Tak teraz wygląda grób Agnieszki Maciąg. Napis na wieńcu od męża i dzieci chwyta za serce

Zobacz więcej zdjęć. Dzieci Agnieszki Maciąg oddały hołd ukochanej mamie. Dla nich nie była gwiazdą