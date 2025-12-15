Dzieci Agnieszki Maciąg pięknie pożegnały ukochaną mamę. Dla nich nie była gwiazdą

Pogrzeb Agnieszki Maciąg zaplanowano na 15 grudnia 2025 r. Gwiazdę pochowano 18 dni po tym, jak do sieci trafiła smutna wiadomość o jej śmierci. Niewiele osób wiedziało o tym, że była modelka ponownie zmagała się z nowotworem. Niestety, choć walczyła, nie udało jej się uratować. Zmarła w wieku zaledwie 56 lat, pozostawiają dwoje dzieci - 33-letniego Michała, który współpracował z mamą przy webinarach dotyczących duchowości, oraz 13-letnią Helenę - owoc drugiego małżeństwa z Robertem Wolańskim.

Ukochane pociechy modelki wzięły udział we wzruszającej ceremonii pożegnania, a później odprowadziły urnę z prochami zmarłej na cmentarz. Agnieszka dla nich nie była gwiazdą, była najbliższą osobą.

Michał Maciąg pożegnał mamę wpisem w sieci. Dla niego nie była gwiazdą

W pogrzebie Maciąg uczestniczyli jej wielbiciele, gwiazdy, które znały ją i ceniły (Monika Olejnik, Olivier Janiak z Karoliną Malinowską, Paweł Wilczak), ale ceremonia była najważniejsza dla rodziny. Nie zabrakło na niej Roberta Wolańskiego, drugiego męża Agnieszki. Ostatnie tygodnie były dla niego czasem wyjątkowo trudnym, a jednak Wolańskiemu udało się wesprzeć Helenę i Michała, dla których strata mamy musiała być ogromnym ciosem.

27 listopada Maciąg napisał na grupie webinarowej Agnieszki:

Niestety dzisiaj moja ukochana Mama Agnieszka Maciąg odeszła po długiej walce z chorobą. Proszę, żebyście się nie załamywały, Mama tego nie chciała. Zamiast tego poczujmy wdzięczność za wspólnie spędzony z nią czas. Boli tak bardzo, bo tak bardzo ją kochaliśmy. (...) Dziękuję, że jesteśmy razem w tym trudnym czasie. Mimo że chorowała Mama od dawna, to nie wierzyłem, że w tym Wszechświecie jest możliwość, żeby taka osoba mogła przedwcześnie odejść...

Michał przyszedł na świat w 1992 r., gdy Maciąg była na szczycie. Szybko stał się oczkiem w głowie 23-letniej gwiazdy wybiegów. Ale dla niego przepiękna Maciąg, którą uwielbiano, nie była gwiazdą.

Nigdy nie była gwiazdą - była mamą, żoną, siostrą, była Agnieszką - usłyszeli żałobnicy podczas ceremonii pożegnalnej.

Ukochane dzieci modelki

Gdy Michał miał 20 lat, a jego mama za miesiąc miała skończyć 43 lata, urodziła się Helena. Dziewczynka co jakiś czas pojawiała się we wpisach znanej mamy, wystąpiła też w kilku sesjach zdjęciowych. Dzieci były dla Maciąg całym jej życiem. Była z nich szalenie dumna.

Mój ukochany Syn Michał kończy dzisiaj 30 lat! Pojawił się na świecie, gdy byłam bardzo młoda, pełna obaw i niepewności. Te 30 lat to niezwykły czas życia (opisałam to w książkach "Pełnia życia" i "Miłość. Ścieżki do wolności"). Dzisiaj jestem wypełniona po brzegi miłością, radością i wdzięcznością za każde doświadczenie oraz Boskie wsparcie. Tak wiele nauczyłam się przez te lata - pisała Agnieszka w 2022 r.

Michał wyrósł na wspaniałego, mądrego i dobrego mężczyznę, z którym uwielbiam rozmawiać godzinami! Dzisiaj to On tak wiele mnie uczy, a także wspiera w mojej pracy. To On komunikuje się z Wami podczas Webinarów "Moc świadomości", to dzięki niemu mogę przekazywać Wam te wszystkie budujące treści! Jego wiedza i niesamowite zawodowe doświadczenie uzupełniają to, z czym ja nie do końca sobie dobrze radzę. To jest wspaniałe! Czy byłam w stanie wyobrazić to sobie, kiedy takiego maleńkiego Michasia przytulałam do serca 30 lat temu? - pytała Maciąg.

W 2024 r. w sieci pokazała ujęcia z córką. Pisała:

Wczoraj moja ukochana Córeczka Helenka obchodziła 12 urodziny. Jest to Jej święto, ale również moje. Urodziłam ją w wieku 42 lat. Czas ciąży był dla mnie okresem ogromnego lęku. Mówiono mi, że ciąża w tym wieku może być zagrożona. Sugerowano również, że może być zagrożeniem dla dziecka.

A jednak dziewczynka przyszła na świat cała i zdrowa. Dla swoich rodziców od początku była źródłem ogromnej radości i dumy. Wolański w sieci odnotowywał laurki, a Maciąg wprost oznajmiała: "Kocham".

15 grudnia Helena razem z bratem i tatą towarzyszyła mamie w jej ostatniej drodze.

