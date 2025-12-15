Sąd wydał wyrok w sprawie dziennikarzy TVN Turbo. Byli oskarżeni o gwałt

Śledztwo dotyczyło wydarzeń, do których, według ustaleń prokuratury, miało dojść w październiku 2024 roku w Katowicach. Prokuratura zarzucała dziennikarzom, że wykorzystali stan upojenia alkoholowego dwóch kobiet. Od początku postępowania Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk nie przyznawali się do winy i konsekwentnie zaprzeczali stawianym im zarzutom.

Proces za zamkniętymi drzwiami

Proces Kornackiego i Mikiciuka był niejawny. W związku z tym media nie miały dostępu do treści zeznań świadków ani szczegółów przebiegu postępowania. Informację o wyroku przekazał w mediach społecznościowych adwokat dziennikarzy Jakub Wende.

Sąd Okręgowy w Katowicach właśnie ogłosił wyrok w sprawie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Obaj nasi klienci zostali uniewinnieni od stawianego im zarzutu

- poinformował prawnik.

Wpis Jakuba Wendego szybko obiegł internet, ponieważ dotyczył sprawy, która przez wiele miesięcy elektryzowała opinię publiczną. Adwokat dodał również, że "prawda i prawo zwyciężyły" oraz podziękował prawnikom współpracującym przy prowadzeniu sprawy.

Choć zapadł wyrok uniewinniający, decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna. Oznacza to, że prokuratura ma prawo złożyć apelację. Całe postępowanie toczyło się bez udziału mediów, a szczegóły rozprawy pozostają niejawne.

Adam Kornacki na swoim profilu na Instagramie ogłosił, że jest niewinny. Dodał do tego krótki film ze swoją wypowiedzią na ten temat.

Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, jakie postawiła mi prokuratura w październiku 2024 roku. Nie było ani jednego argumentu za tym, aby którykolwiek z zarzutów został utrzymany. Jestem niezmiernie szczęsliwy, że te wszystkie kłamstwa, że te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia, zostały teraz rozwiane. Te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie, i osobiste i rodzinne, i zawodowe. Liczę na to, że teraz wspólnie z moja rodziną wygrzebiemy się z tego i po prostu będzie dobrze.

Mikiciuk także odniósł się do wyroku sądu w Katowicach.

Dziś skończył się jeden z największych horrorów, jaki miałem. Zapadł wyrok uniewinniający za absurdalne brednie i oskarżenia, przed którymi zostałem postawiony!

Kornacki i Mikiciuk wrócą do telewizji?

Obaj dziennikarze mieli spore kłopoty z powodu ciążącego na nich oskarżenia. Początkowo TVN Turbo zawiesiło współpracę z nimi do czasu wyjaśnienia sprawy, później stacja oficjalnie potwierdziła: w jesiennej ramówce nie znajdzie się nowy sezon "Automaniaka". Program, emitowany od 1998 roku i uznawany za jedną z najstarszych pozycji motoryzacyjnych w Polsce, został wstrzymany. Czy teraz wróci? Na ewentualne decyzje na pewno trzeba będzie poczekać, choćby z powodu konieczności uprawomocnienia się wyroku.

