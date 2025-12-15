Wzruszająca wigilia w Skolimowie. Niespodziewani goście!

Jak co roku, także w 2025 odbyło się wzruszające spotkanie świąteczne w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tym razem oprócz zasłużonych gwiazd do wigilijnego stołu zasiedli niespodziewani goście. Jak wyglądała Wigilia w Skolimowie w 2025 roku?

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który większość z nas spędza w rodzinnych domach z najbliższymi. Dla wielu emerytowanych, wielkich artystów takim miejscem jest Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Co rok odbywa się tu tradycyjna Wigilia. Jak wyglądała w 2025 roku?

Wigilia w Skolimowie pełna niespodzianek

W poniedziałek 15 grudnia 2025 roku w Skolimowie odbyło się uroczyste świętowanie. Były wigilijne potrawy, wspólne kolędowanie i wzruszające przemówienia. Domownicy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich zadbali, aby ten dzień dla wszystkich był wyjątkowy. Tym razem wśród gości pojawiły się nieoczekiwane nazwiska!

Do wigilijnego stołu w Skolimowie wraz z pensjonariuszami zasiedli m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska i Allan Starski. Atmosfera była świąteczna, ciepła, pełna dobrych uczuć i wspomnień. W oku niejednej zasłużonej gwiazdy zakręciły się łzy - zobacz to w naszej galerii zdjęć. 

Czym dla artystów jest Dom w Skolimowie?

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie jest własnością ZASP. Został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w roku 1927, ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Do II wojny światowej pełnił także funkcję schroniska dla aktorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotowany po wojnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i wspomagany finansami zdobytymi przez liczne i różnorodne akcje koleżeńskie (kwesty, aukcje, przedstawienia, koncerty), pozostaje nadal miejscem pobytu nieuprawiających już zawodu artystów. Powiększony w latach 80. o nowy budynek, dzięki m.in. zapisom testamentowym Zofii Terne i rodzeństwa Rapackich oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest dziś zamieszkały przez blisko 50 osób. Każdy pensjonariusz ma swój osobny pokój, który może zapełnić własnymi meblami i pamiątkami. W nowym domu zaprojektowano także mieszkania dla małżeństw, wyposażone w aneksy kuchenne i łazienki.

Skolimów to miejscowość oddalona 25 km od centrum Warszawy w kierunku południowo-wschodnim. Wszystkie budynki znajdują się na terenie pięknie utrzymanego parku.

