Brutalny atak na parę Ukraińców w tramwaju! Powód napaści szokuje

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-15 10:23

Brutalny atak na parę z Ukrainy wstrząsnął pasażerami jednego z poznańskich tramwajów. Dwaj mężczyźni mieli zaatakować ich tylko dlatego, że rozmawiali po ukraińsku. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki nagraniom opublikowanym przez miejskiego radnego. Jak informuje „Głos Wielkopolski”, policja zatrzymała już sprawców.

Brutalny atak na parę Ukraińców w tramwaju! Powód napaści szokuje

i

Autor: Andrzej Prendke - Radny Miasta Poznania/zrzut ekranu/ Facebook
Super Express Google News

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, w tramwaju linii nr 13 w Poznaniu. Świadkiem agresji był radny Miasta Poznania Andrzej Prendke, który opublikował w mediach społecznościowych nagrania dokumentujące przebieg ataku. Jak relacjonuje „Głos Wielkopolski”, ofiarami byli obywatele Ukrainy, a powodem napaści miał być fakt, że rozmawiali w swoim ojczystym języku.

Na opublikowanym filmie widać, jak dwaj mężczyźni zaczepiają parę, próbują ją wyrzucić z tramwaju, a na koniec kopią mężczyznę. Na jednym z nagrań słychać wulgarne okrzyki kierowane w stronę ofiar.

Pasażerowie tramwaju próbowali reagować i stanęli w obronie zaatakowanej pary. W odpowiedzi usłyszeli od agresorów, że „powinniście być po naszej stronie”.

Radny Andrzej Prendke opisał kulisy zdarzenia w swoich mediach społecznościowych.

„Gdy poszkodowana para wyszła z tramwaju, wyszedłem z nimi, oferując pomoc w wezwaniu policji i zebraniu świadków - niestety para się na to nie zdecydowała. Zostawiłem im jednak swój numer, gdyby zmienili zdanie. Film publikuję dla przestrogi, archiwizacji materiału, a może ktoś rozpozna tych mężczyzn. Niestety takie rzeczy wciąż się dzieją i to jest straszne” – relacjonował samorządowiec.

Jak poinformował „Głos Wielkopolski”, 14 grudnia policja przekazała, że zatrzymała sprawców napaści.

Policjanci z Komisariatu Poznań Nowe Miasto przed chwilą zatrzymali dwóch sprawców. Są to uczestnicy tego incydentu. Będą oni odpowiadać za przestępstwo dyskryminacji – poinformował dziennikarzy "Głosu Wielkopolskiego" mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Zatrzymani mężczyźni mają po 27 lat. Jeden z nich jest mieszkańcem Poznania, drugi okolicznych miejscowości. Do tej pory zaatakowana para nie zgłosiła się na policję i nie było interwencji w chwili zdarzenia. Sprawa była znana funkcjonariuszom wyłącznie z internetu.

Ze względu na charakter zdarzenia oraz motywy działania sprawców, policja – w porozumieniu z prokuraturą – zdecydowała się podjąć czynności z urzędu.

Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki