Agnieszka Maciąg została pochowana na Powązkach Wojskowych. W ostatniej drodze modelce towarzyszyli znani przyjaciele i tłum fanów

Ostatnie pożegnanie. Agnieszka Maciąg spoczęła na Powązkach Wojskowych

Pogrzeb Agnieszki Maciąg zgromadził tłumy. Obok rodziny pojawili się ci, którzy przez lata byli jej blisko zawodowo i prywatnie, ale także osoby, dla których była ważną postacią – inspiracją, symbolem kobiecej siły i niezależności. Cisza, skupienie i emocje towarzyszyły całej ceremonii, a bliscy modelki nie kryli bólu po jej odejściu.

Wielu żałobników trzymało w dłoniach białe róże, które są symbolem czystości i niewinności, ale także nawiązywały do twórczości Agnieszki Maciąg – była autorką książki "Rozmaryn i róże. Podróż do samej siebie", w której pisała o uważności, wewnętrznej harmonii i drodze do akceptacji samej siebie.

Zobacz także: Ostatnia "wiadomość" od Agnieszki Maciąg. Na pogrzebie pojawiła się urna z napisem. Było też kolorowe zdjęcie

Znani przyjaciele pożegnali Agnieszkę Maciąg

Na Powązkach Wojskowych pojawiło się wielu znanych przyjaciół Agnieszki Maciąg. Wśród nich byli m.in. Monika Olejnik, Olivier Janiak, Karolina Malinowska, Piotr Adamczyk, Paweł Wilczak, Piotr Wojtasik oraz Anna Nowak-Ibisz. Ich obecność była wyrazem szacunku i sympatii dla zmarłej, która przez lata funkcjonowała na styku świata mody, mediów i literatury.

Polecamy: Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Tak wyglądają! Syn jest dorosły, ale córka to jeszcze nastolatka

Uwagę zwracała także obecność fanów, którzy przyszli, by osobiście oddać jej hołd. Dla wielu z nich Maciąg była kimś więcej niż znaną modelką – była głosem pokolenia lat 90., a później autorką książek o rozwoju duchowym i świadomym życiu.

Zobacz także: Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. Przez lata była jedną z najpopularniejszych modelek w Polsce, a jej wizerunek regularnie pojawiał się na okładkach magazynów. Z czasem coraz wyraźniej zaznaczała swoją obecność jako pisarka i promotorka zdrowego stylu życia, duchowości i wewnętrznej równowagi. Mimo choroby pozostawała aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się refleksjami i fragmentami swojej twórczości.

Informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał jej mąż 27 listopada.

Dzisiaj zgasło moje słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. (…) Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność

- napisał Robert Wolański na Instagramie.

Po jej odejściu zdecydował także, że profile Agnieszki Maciąg w mediach społecznościowych będą nadal prowadzone. Mają się tam pojawiać m.in. wiersze, archiwalne wpisy oraz wspomnienia – jako forma zachowania jej głosu i obecności.