Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Tak wyglądają! Syn jest dorosły, ale córka to jeszcze nastolatka

"Najlepsza mama na świecie" - tak pisał o Agnieszce Maciąg jej mąż Robert Wolański. Para razem wychowywała córkę, która przyszła na świat w 2011 r. W kwietniu tego roku Helena świętowała 13. urodziny. Niestety, niewiele wcześniej jej mama dowiedziała się, że ma nawrót nowotworu. Tę informację miała przekazać swoim fanom w marcu 2025 r. Kilka miesięcy później 56-letnia Maciąg odeszła. O jej śmierci poinformował zdruzgotany Wolański:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Maciąg i Wolański - córka była ich oczkiem w głowie

"Jestem Tatą! Najpiękniej! Dostałem dziś laurkę" - pisał Wolański na Instagramie w 2015 r., gdy jego pociecha miała 3 latka.

Kocham - skomentowała wówczas Maciąg.

Była modelka urodziła córkę jako 42-latka. Jej starszy syn z poprzedniej relacji miał już 20 lat, był dorosłym, młodym mężczyzną. Nagle w rodzinie pojawiła się kruszynka.

Urodziłam ją w wieku 42 lat. Czas ciąży był dla mnie okresem ogromnego lęku. Mówiono mi, że ciąża w tym wieku może być zagrożona. Sugerowano również, że może być zagrożeniem dla dziecka - pisała Maciąg, gdy jej pociecha celebrowała 12. urodziny.

Agnieszka nasłuchała się wówczas opowieści, które budziły jej niepokój. W sieci przyznała, że bała się, ale postanowiła się nie załamywać. To właśnie ciąża stała się dla niej czasem rozwoju osobistego i duchowego:

Musiałam zmierzyć się z moimi najgłębszymi lękami i obawami. Dla dobra mojej ukochanej Córki robiłam wszystko, aby być jak najlepszą wersją siebie. Czułam totalną panikę, a to sprawiło, że to właśnie wtedy stosowałam różnego rodzaju techniki, aby mieć w sobie więcej spokoju, równowagi, zaufania, harmonii, ŚWIATŁA.

Maciąg była dumna ze swoich dzieci. Z córką kilka razy pokazała się na okładce pisma "Viva!", z synem gościła w "Dzień Dobry TVN". O obojgu wspominała na swoim instagramowym profilu, ale nie zasypywała fanów ujęciami z pociechami. Zdjęcia dzieci pokazywała np. przy okazji ich urodzin.

Zobacz także: Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Kondolencje spływają z całej Polski. "Byłaś Aniołem na ziemi"

Agnieszka miała też syna z poprzedniego związku

Maciąg była młoda, gdy urodziła po raz pierwszy. Był rok 1992, ona była wziętą modelką, miała tylko 23 lata. Maluch urodził się w sierpniu. 30 lat później dumna papa pisała:

Mój ukochany Syn Michał kończy dzisiaj 30 lat! Pojawił się na świecie, gdy byłam bardzo młoda, pełna obaw i niepewności. Te 30 lat to niezwykły czas życia (opisałam to w książkach "Pełnia życia" i "Miłość. Ścieżki do wolności"). Dzisiaj jestem wypełniona po brzegi miłością, radością i wdzięcznością za każde doświadczenie oraz Boskie wsparcie. Tak wiele nauczyłam się przez te lata.

We wpisie sprzed ponad 3 lat zdradziła, że współpracuje z synem zawodowo. Okazuje się, że Michał pomagał mamie w jej pracy nad webinarami, które oferowała na swojej stronie internetowej. Ostatni trwał od 21 października do 19 listopada.

Michał wyrósł na wspaniałego, mądrego i dobrego mężczyznę, z którym uwielbiam rozmawiać godzinami! Dzisiaj to On tak wiele mnie uczy, a także wspiera w mojej pracy. To On komunikuje się z Wami podczas Webinarów "Moc świadomości", to dzięki niemu mogę przekazywać Wam te wszystkie budujące treści! Jego wiedza i niesamowite zawodowe doświadczenie uzupełniają to, z czym ja nie do końca sobie dobrze radzę. To jest wspaniałe! Czy byłam w stanie wyobrazić to sobie, kiedy takiego maleńkiego Michasia przytulałam do serca 30 lat temu? - pytała w sieci.

I dodała zdanie, które teraz łamie serce. Maciąg nie wiedziała, jak niewiele czasu z ukochanymi dziećmi jej zostało:

Mój syn ma 30 lat, obok mnie śpi Helenka, która ma 10 lat, a ja czuję się pełna doświadczeń, a jednocześnie tak świeża i młoda, jakby wszystko dopiero się zaczynało. I tak właśnie jest.

Zobacz także: Z Białegostoku na wybiegi Lagerfelda. Agnieszka Maciąg podbiła świat mody lat. 90, po czym zniknęła ze sceny

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Maciąg od roku nie pokazywała się publicznie. To jej ostatnie zdjęcia!