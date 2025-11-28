Agnieszka Maciąg od roku się nie pokazywała publicznie. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-28 9:30

Agnieszka Maciąg nie żyje - ta informacja wywołała szok. Gwiazda miała zaledwie 56 lat i chorowała na nowotwór, ale nie mówiła o tym publicznie, jedynie wspominała mimochodem. Żyła z daleka od blasku fleszy, jednak miała za sobą wieloletnią karierę, więc, nawet gdy zniknęła z show-biznesu, wciąż istniała w świadomości wielbicieli. Okazuje się, że była modelka już od ponad roku nie pojawiała się publicznie na wydarzeniach, imprezach, galach. Mamy jej ostatnie zdjęcia.

Super Express Google News

Agnieszka Maciąg była wielką gwiazdą lat 90. Robiła karierę na wybiegach, brała udział w sesjach, a nawet śpiewała. Pojawiała się w teledyskach De Mono, prowadziła program "Siedem pokus", rozmawiała z gwiazdami, pracowała w modzie. Była wszechstronna, podziwiana, odnosiła sukcesy. Nagle jednak odsunęła się od show-biznesu, skupiła na działalności charytatywnej i pisaniu książek oraz na rozwoju duchowym. Wciąż pojawiała się to tu, to tam. 

Ale rok temu całkiem zniknęła. 27 listopada pojawiła się informacja, że Agnieszka Maciąg nie żyje.

Zobacz także: Miłość, kryzys, powrót. Niezwykła historia Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. Byli razem niemal 30 lat

Zmarła nagle, ale długo walczyła z chorobą

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze - napisał Robert Wolański, mąż gwiazdy, na swoim profilu na Instagramie.

Te same poruszające słowa pojawiły się na profilu Agnieszki Maciąg. Natychmiast posypały się kondolencje i komentarze pełne szoku - nikt nie spodziewał się, że jeszcze młoda i piękna Maciąg odejdzie tak wcześnie. Informacja zaskoczyła nawet wiernych fanów byłej modelki, również tych, którzy wiedzieli o jej walce z nowotworem.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Córka ma dopiero 13 lat

Agnieszka Maciąg od ponad roku nie pokazywała się publicznie

Maciąg długo chorowała, ale nie mówiła o tym w mediach. Czasem napomykała o tym w sieci, jednak nie ogłaszała niczego, nie opowiadała o leczeniu, nie wyznała nawet, z jakim nowotworem przyszło jej się mierzyć. Wiadomo było, że ten wrócił w marcu 2025 r.

Agnieszka wówczas już od kilku miesięcy nie pokazywała się publicznie. Ostatnio spotkała się z fanami pod koniec października 2024 r. - rok i miesiąc przed śmiercią. Gościła wówczas na 27. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, gdzie promowała książkę "Przemiana. Podróż do siły i wolności".

W tej książce dzielę się swoim osobistym doświadczeniem. Cieszę się, że mogę odbyć tę podróż do siły i wolności razem z Tobą. Obyśmy zawsze byli otwarci i nieustannie gotowi na przemianę. Obyśmy z zaufaniem i radością kroczyli po jasnej stronie mocy. Obyśmy doświadczali szczęścia, dobrostanu i trwałego spełnienia - pisała Maciąg.

Na targach bywała też w poprzednich latach i właściwie co roku aż do 2022 r. pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". Promowała własne książki, zdrowy styl życia, mówiła o macierzyństwie po 40., menopauzie.

Zobacz także: Jej ostatnie słowa łamią dziś serca tysięcy Polek. Agnieszka Maciąg zostawiła ważne przesłanie: "Z miłością"

Zobacz więcej zdjęć. Przemysław Babiarz, śmierć zabrała miłość jego życia. Nie żyje żona prezentera

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Przemysław Babiarz, śmierć zabrała miłość jego życia
20 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG
NIE ŻYJE